控制你的蛇蛇！「Bend!」抓準長度直達終點，超有趣的小遊戲！（iPhone, Andorid）

「控制你的蛇蛇」這標題聽起來好像有點歪，但在「Bend!」這款遊戲，你真的要控制蛇蛇，，

才能抓準長度直達終點啊！

它屬於一款輕鬆小品遊戲，玩法並不困難，只要點按螢幕任一處就能讓蛇蛇長高，但可不是要讓它無限伸長，而是要在完美的時機鬆手，讓蛇蛇倒下來自動彎曲身體來符合道路的起伏，最後的長度若可以剛好落在終點的正中心，就能獲得分數加乘哦！

每個關卡需經過 3~4 個甚至更多的考驗才能過關，在部份關卡裡還藏有 BOSS，得攻擊個好幾次才可成功打敗它！而遊戲困難的地方就在於蛇長度的拿捏，太長超過終點或太短無法到達終點都算失敗。

而在遊戲中過關時都可以獲得鑽石，累積足夠的數量就能解鎖更多不同的角色，除了一開始的蛇蛇外，還有捲尺、大象、鐘樓、蝸牛、芭蕾女舞者……等，可以讓遊戲有更多樂趣唷！



繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bend!

Bend! 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： PlayFlame

PlayFlame 官方網站： http://www.playflame.com/

http://www.playflame.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.3 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點按螢幕讓蛇長高，到一定程度後鬆開手，蛇就會倒下來沿著地形，長度剛好在終點位置就算成功！繼續挑戰下一個終點，即可完成第一關，並可獲得鑽石獎勵。

遊戲預設為簡體中文介面，如果想變更的話，可在角色選單頁中點擊左上角開啟設定選單，點入語言來切換。

在角色選單裡，有部份的角色可用鑽石來解鎖，部份可透過觀看廣告來解鎖。

選擇角色後就可以開始遊戲，關卡會一直推進，不過只要失敗，分數就會重新累計。

蛇的長度過長或過短，無法觸碰到終點區塊都算失敗哦！可看廣告來接關。

在部份關卡中會遇到 BOSS 來把關，BOSS 會移動，每被攻擊一次就會移動一次位置。大概要擊中兩到三次才能打倒它！

當鑽石足夠時，就可以解鎖新的角色。每種角色在遊戲中呈現的方式都不一樣，玩起來更有趣唷！