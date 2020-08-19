控制你的蛇蛇！「Bend!」抓準長度直達終點，超有趣的小遊戲！（iPhone, Andorid）

「控制你的蛇蛇」這標題聽起來好像有點歪，但在「Bend!」這款遊戲，你真的要控制蛇蛇，，

才能抓準長度直達終點啊！

它屬於一款輕鬆小品遊戲，玩法並不困難，只要點按螢幕任一處就能讓蛇蛇長高，但可不是要讓它無限伸長，而是要在完美的時機鬆手，讓蛇蛇倒下來自動彎曲身體來符合道路的起伏，最後的長度若可以剛好落在終點的正中心，就能獲得分數加乘哦！

每個關卡需經過 3~4 個甚至更多的考驗才能過關，在部份關卡裡還藏有 BOSS，得攻擊個好幾次才可成功打敗它！而遊戲困難的地方就在於蛇長度的拿捏，太長超過終點或太短無法到達終點都算失敗。

而在遊戲中過關時都可以獲得鑽石，累積足夠的數量就能解鎖更多不同的角色，除了一開始的蛇蛇外，還有捲尺、大象、鐘樓、蝸牛、芭蕾女舞者……等，可以讓遊戲有更多樂趣唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Bend!
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：PlayFlame
  • 官方網站：http://www.playflame.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.3 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點按螢幕讓蛇長高，到一定程度後鬆開手，蛇就會倒下來沿著地形，長度剛好在終點位置就算成功！繼續挑戰下一個終點，即可完成第一關，並可獲得鑽石獎勵。

 

遊戲預設為簡體中文介面，如果想變更的話，可在角色選單頁中點擊左上角開啟設定選單，點入語言來切換。

 

在角色選單裡，有部份的角色可用鑽石來解鎖，部份可透過觀看廣告來解鎖。

 

選擇角色後就可以開始遊戲，關卡會一直推進，不過只要失敗，分數就會重新累計。

 

蛇的長度過長或過短，無法觸碰到終點區塊都算失敗哦！可看廣告來接關。

 

在部份關卡中會遇到 BOSS 來把關，BOSS 會移動，每被攻擊一次就會移動一次位置。大概要擊中兩到三次才能打倒它！

 

當鑽石足夠時，就可以解鎖新的角色。每種角色在遊戲中呈現的方式都不一樣，玩起來更有趣唷！

 

最後更新：08-19, 2020 下午 5:51

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