Voice Reminder 會唸出聲的提醒工具，待辦事項不遺漏！（Android）

前幾天有介紹給大家一款可以結合 Google 行事曆的語音提醒工具「Talking Calendar Reminder Alarm app.」，是可以將行事曆的日程在指定提醒時間唸出來的輔助工具，但若比起行事曆，，

你反而比較常有臨時性的提醒事項，也希望可以透過語音提醒的話，使用「Voice Reminder」這樣的工具也許會更適合。

「Voice Reminder」同樣也是語音提醒工具，建立事項的方式與一般的文字型提醒工具差不多，填入事項內容、設定提醒時間後，待時間到時 Google 小姐就會將提醒事項唸出來，為了預防它唸過你就忘的狀況發生，還可設定 Loop 循環，每 5 分鐘重覆一次，或無限循環直到你按下「OK」為止。

除了可應付臨時性的提醒事項外，程式也有提供規律性的循環提醒設定，以分鐘、小時、天、月、年為循環單位，可適用於生日、用藥、重要紀念日等事件提醒之上，提供給大家參考囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Voice Reminder
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Argon Dev
  • 官方網站：https://julietapp.blogspot.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Voice Reminder」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 在開始使用前，需先給予所需的權限。點擊下方的「ENABLE PERMISSION」，開啟「允許權限」。

 

第2步 返回程式後，點擊下方的「START」就可以進入主畫面了。接著點擊右上角的「＋」開始新增事項吧！

 

第3步 輸入事件內容後，點擊「Set scheduling start」設定提醒時間與日期。若每隔固定時間就需要提醒一次，可勾選「Repeat task every」後進行設定，單位有分鐘、小時、天、月、年可選擇。

 

第4步 下方的「Loop」循環提醒是針對單項任務的部份，每次提醒後，隔 5 分鐘再提醒一次，或可選擇無限循環提醒。設定完成後，點擊右上角的按鈕儲存即可。

 

第5步 當指定時間到時，就會播放語音提醒，並長駐於通知欄中，點下「OK」後才會結束提醒。

 

最後更新：08-19, 2020 下午 3:34

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板