結合 Google 行事曆的語音提醒工具～Talking Calendar Reminder Alarm app.（Android）

生活中總有大大小小的待辦事項、重要紀念日需要記得，許多人會選擇利用 Google 行事曆來輔助記憶，讓事項在到來之前就能跳出提醒，不過這些提醒都是以文字加通知鈴的形態出現，對於不習慣查看通知欄的人來說，還是很可能會因此錯過，那麼不如我們就讓行事曆提醒大聲的說出來吧！

「Talking Calendar Reminder Alarm app.」就是一款結合 Google 行事曆的語音提醒工具，在安裝並給予日曆讀取權限後，程式就能自動抓取 Google 行事曆中的事件列表，在設定的提醒時間到時，Google 小姐就會直念出事件名稱與執行時間等資訊，就算不習慣查看通知欄也不怕錯過

在程式中有許多細項設定可以做調整，包含要唸出來的項目內容、程式要顯示的時間區段、語音重覆次數、語速等，也可以設定只有包含某些關鍵字時才唸或不唸出，以保護更多的個人隱私。

還可在桌面新增小工具，點擊就能唸出即將到來的下一個事件，其實很適合年紀大的長輩使用，但又有點可惜的是它的語音並沒有完全支援中文，主要的事件名稱與時間會以中文語音念出，但中間還是會滲雜一些英文介係詞，雖然影響不大，就怕長輩會聽不習慣就是了不過有需要語音提醒的朋友還是推薦可以下載來試試看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Talking Calendar Reminder Alarm app.

Talking Calendar Reminder Alarm app. 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Hongi Apps

Hongi Apps 官方網站： https://hongiapps.com/

https://hongiapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Talking Calendar」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

第1步 安裝後第一次開啟需按下「允許」給予日曆的存取權限接著就能看到 Google 行事曆中的事件被依序列出

第2步 切換到「SETTINGS」後，點入「Speak」可勾選想要語音唸出的內容，若手機語言本身是繁中的話，建議這邊的項目只要保留必須的即可（例如事件名稱與事件時間），不然一大串唸出來會有點悲劇

第3步 點入「Speak events of calendars」可選擇想要語音提醒的行事曆

第4步 預設在靜音、會議模式、講電話期間都會暫停播放語音，如果還是希望提醒，可在「Privacy」下做調整另外還能設定包含某些關鍵字時唸出或不唸出語音，不唸出語音的事件則會以震動提醒

第5步 「Intrduction」可設定前言，例如可輸入「重要提醒」，這樣在提醒事件前，就會先說出「重要提醒」這四個字「Stop speaking」預設只要搖晃手機就能停止語音播放，點入可修改靈敏度

第6步 再往下「User interface」可設定首頁中要顯示的資訊內容「Play widget」則可調整桌面小工具的相關設定

第7步 桌面小工具有兩種，一個可新增事件，一個則可聽取下一個事件（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）（如何新增桌面小工具：可參考此篇）