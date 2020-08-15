由日本聲優錄製的「漫畫男友鬧鐘」，可陪睡也能溫柔的叫你起床哦！～「声優ボイス×恋する目覚まし」（Android）
女孩們是否夢想有個帥氣又溫柔的男友呢？可以在晚上陪著你入睡，又能在清晨時叫你起床，在耳邊輕柔低語，，
「声優ボイス×恋する目覚まし」是一款由日本男聲優所錄製的男友鬧鐘 App，搭配漫畫人物共設計了 6 位年齡介於 19~29 歲、不同個性的帥氣男友，每位男友皆是由不同的聲優所扮演，錄製相當多不同情境的語音內容，包含多種說早安的方式，還有一些閒聊的台詞，透過聲優不同語氣情緒的演繹，可以讓你的每個早晨都幸福感爆棚哦！
每個鬧鐘最多可選用三句不同內容的語音，可依自己的喜好來做搭配，不過因為是日本聲優錄製，所以內容當然就全都是說日文啦！程式介面則是英文，如果覺得日文聽不懂很虧（？）的話，漫畫男友也有提供陪睡的功能，打開陪睡模式男友就會像躺在你身邊一樣，可以聽著他呼吸的聲音一起入睡，感覺很不錯呢！
另外，之前也有介紹過兩款漫畫男友系列的功能性 App，分別可以用來記錄體重與輔助健身，連結放在下面，喜歡漫畫男友的女孩們可以參考看看唷！
繼續閱讀
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：声優ボイス×恋する目覚まし
- 軟體語言：英文
- 開發人員：SugarFactory
- 官方網站：https://sugar-apps.tumblr.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：下載音檔後可離線使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「聲優 鬧鐘」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
相關文章：
使用方法：
第1步 開啟程式後，就可以先選擇喜歡的男友角色，每個角色下方都會有關於他的簡介，可以參考一下。
第2步 選擇男友後，因為是第一次使用，所以會有一些使用說明，包含鬧鐘的設定、新聲音的取得方式等。
第3步 正式進入後，就可以看到躺在床上的男友了！點擊右上角的「鬧鐘」準備設定，不過在這之前得先下載音檔。
第4步 下載後，點擊「Add Alarms」就可以新增鬧鐘了，這邊還可以選擇要使用的男友（咦？XD）、設定鬧鐘名稱、重覆天數，點擊 Voice 1、2、3 右側的「＞」就可以選擇語音。
第5步 選好語言後，可點擊「Voice Preview」試聽三句話連起來播放的效果。最後還可以設定貪睡時間，點擊「Save」後就完成設定囉！
第6步 當鬧鐘時間到時，就會開始播放所選擇的日文語音，螢幕上也會顯示英文內容，可點擊關閉鬧鐘或選擇貪睡。
第7步 如果是睡前想要使用，可點擊「Sleep」，一樣要先下載音檔。
第8步 使用「Sleep」會詢問是否要檢測耳機聲音播放的正確性，如果是戴耳機收聽的話，就可以點擊「YES」測試一下，非使用耳機就點擊「SKIP」即可進入。
第9步 點擊右下角的「Sound」可選擇背景音樂、調整音量以及要使用的呼吸聲。點擊「電燈泡」可調暗螢幕亮度。點擊「Breath Mode」則可開啟呼吸模式。
第10步 點擊畫面就他就會說話，內容則是隨機的。切換為「Breath Mode」的話，就會聽到男友的呼吸聲，還可以設定睡眠計時器唷！
，
Facebook 留言板