Samsara 輪迴世界冒險解謎遊戲（iPhone, Android）

「Samsara」是一個以輪迴世界為主題的冒險解謎遊戲，遊戲中的主角小希，在公園裡被一隻可愛的松鼠所吸引，，

進而掉入了奇幻的輪迴世界之中。玩家要做的就是幫助小希從這奇幻的世界中甦醒，回到真實的人生。

遊戲共有 9 個關卡包，每個關卡包中都有 8 個關卡，關卡場景由兩個不同次元空間所組成，在通往傳送門的路上有著重重的障礙與困難，必須使用各種不同形狀的木箱為小希搭建安全通道，讓他能順利繼續走向下一個挑戰。

木箱在擺放時會產生物理反應，在不同的次元中，也會有正向與鏡向的差別，利用這些特點與場景中既存的石塊完美搭配，才能組合出正確的通道哦！雖然遊戲中對劇情、玩法都沒有做深入的說明，不過靠自己摸索將會更加有趣，畢竟關卡中也沒有什麼太多的限制，可以多多的嘗試，失敗將能幫助你找到答案。

如果真的腦袋打結也沒有關係，開發者超佛心因為疫情的關係，旗下的遊戲完全免費開放下載，而且沒有任何的廣告，就連關卡中的提示也是一種吃到飽的概念，可取之不盡、用之不竭唷！大家可以下載來玩看看，真的喜歡的話，也不要吝於給個評價囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Samsara

Samsara 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Jaffa Jam Limited

Jaffa Jam Limited 官方網站： http://www.samsara-game.com/

http://www.samsara-game.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲由一小段動畫開始，接著需先「接受」遊戲的服務條款。

然後就可以正式的進入遊戲故事情境之中，小希在公園遇到了松鼠，並緊緊跟著牠，其實這段是在進行玩法教學，學習如何使用木箱來搭建通道，最後就會掉入神祕的傳送門。

將右側的木箱分別拖曳到特定的位置後，點擊小希即可出發。

點擊木箱可將其旋轉。

在搭建通道時必須注意，小希無法行走超過一塊石塊的高度，太高他就會跌落而失敗。

最後走進傳送門就完成了玩法教學，正式進入奇幻的輪迴世界。

關卡包都被放在這神祕的透明泡泡之中，進入後就能看到 8 個關卡。

關卡存在兩個不同的次元空間，有時小希會在鏡向世界裡，有時則會在正向空間中，木箱在兩個次元之中都可以擺放，不過若在鏡向中擺放則正向裡就會出現倒影，雖然是半透明的倒影，但小希還是可以行走。

接著遊戲會先給 5 張提示卡，在左上角點擊就能使用，如果卡關時，它可以提供一點幫助哦！

接下來就靠玩家們自己來挑戰解謎了！遊戲非常有趣，也很燒腦，之後的關卡還會加入更多不同的元素，即使沒有太多的解說，但並不會很難理解，大家放心的挑戰吧！