Price Book 輔助追蹤購物價格、庫存數量、比價好幫手！（iPhone, iPad）

每次在補貨日常用品或彩妝保養品的時候，經常想不起來上次的價格到底是多少，特價時的價格又是多少？又或可能會逛兩個以上的賣場，，

A 賣場與 B 賣場的價格也可能不一樣，不想每次購物都站在貨架前傷腦筋的話，利用「Price Book」來幫助記憶是個不錯的作法。

「Price Book」是一個可以追蹤物品價格的購物小幫手，可以利用掃條碼的方式來新增物品，建立專屬的物品清單，每次購物時，只要掃描商品條碼就可以立即比較上一次購買或特價時的價格，還能記錄是在哪一間賣場購買的，輕輕鬆鬆就能進行比價！

而除了可以輔助記憶價格外，還能當做庫存管理使用，並可依據庫存的狀況來建立購物清單，就不會發生同一個東西囤積過多的問題。另外程式有提供「價格比較計算器」可分別輸入兩項商品的價格、數量、單位等資訊，就能立即比較出誰最划算，以及「折扣計算器」輸入價格與折扣，即可快速算出打折後的價格。

這些功能對於想要精打細算的朋友們，真的是相當實用哦！免費版本的功能就很好使用了，只是會有管理筆數的限制，物品最多可記錄 50 種，賣場、物品類型各可建立 10 種，想要擺脫買貴王的稱號嗎？快來試試「Price Book」吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Price Book

Price Book 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： ZINITT ENTERPRISE

ZINITT ENTERPRISE 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Price Book」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 程式預設為簡體中文介面，點擊右上角進入選單中的「設置」來切換其它語言。

第2步 接著建議在開始建立清單前，先建好「店名」（常去的賣場）與「物品類別」（可依購物習慣來設置分類），分別可設定 10 組。點擊「+」即可新增。

第3步 點入「其它」修改「貨幣」類型，其餘的部份就請依喜好來做調整。

第4步 全都設定調整好後，就可以回到首頁，點擊「條碼掃描器」來建立物品清單。之後也同樣是透過掃條碼的方式來查詢過去的購物價格。

第5步 初次掃條碼後就會出現建立物品表，將相關的欄位一一填入。若剛剛有建立「物品類別」，就可在「類別」下拉選單中看到選項。（若物品已建檔則可查看過去的價格或建入最新的購入價。）

第6步 往下拖曳可看到最後一項「價格記錄」，點擊右側的按鈕就可以新增購物價格，包含價格、數量、店名、日期。按下「增加」即可完成記錄，最後按下「保存」即完成建檔。

第7步 點入「物品列表」就可以看到所建立的物品，隨時都能查價超方便哦！如果物品沒有條碼，可點擊右上角的「＋」選擇「無條碼」來手動新增。

第8步 在「物品庫存列表」可查看所有物品目前的庫存數量，當然這部份就得靠自己手動進行更新才會準確哦！

第9步 在「購物清單」中，可點擊右上角的「＋」選擇掃條碼或從物品列表來新增購物清單。

第10步 這邊示範由「物品列表」加入購物清單，直接在品項右側點擊「＋」或「－」即可調整預計添購的數量。按下「保存」後就會加入購物清單中。

第11步 「價格比較計算器」可用來比較兩種商品哪個較划算。依欄位分別填入內容，立即就能獲得解答！

第12步 「折扣計算器」輸入價格與折扣數後，同樣可快速獲得計算結果。下方有列出幾個常見的折扣數可直接點用，或也可在「折扣 %」欄中手動輸入其它的折扣數。