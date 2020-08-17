Price Book 輔助追蹤購物價格、庫存數量、比價好幫手！（iPhone, iPad）
每次在補貨日常用品或彩妝保養品的時候，經常想不起來上次的價格到底是多少，特價時的價格又是多少？又或可能會逛兩個以上的賣場，，
「Price Book」是一個可以追蹤物品價格的購物小幫手，可以利用掃條碼的方式來新增物品，建立專屬的物品清單，每次購物時，只要掃描商品條碼就可以立即比較上一次購買或特價時的價格，還能記錄是在哪一間賣場購買的，輕輕鬆鬆就能進行比價！
而除了可以輔助記憶價格外，還能當做庫存管理使用，並可依據庫存的狀況來建立購物清單，就不會發生同一個東西囤積過多的問題。另外程式有提供「價格比較計算器」可分別輸入兩項商品的價格、數量、單位等資訊，就能立即比較出誰最划算，以及「折扣計算器」輸入價格與折扣，即可快速算出打折後的價格。
這些功能對於想要精打細算的朋友們，真的是相當實用哦！免費版本的功能就很好使用了，只是會有管理筆數的限制，物品最多可記錄 50 種，賣場、物品類型各可建立 10 種，想要擺脫買貴王的稱號嗎？快來試試「Price Book」吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Price Book
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：ZINITT ENTERPRISE
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Price Book」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 程式預設為簡體中文介面，點擊右上角進入選單中的「設置」來切換其它語言。
第2步 接著建議在開始建立清單前，先建好「店名」（常去的賣場）與「物品類別」（可依購物習慣來設置分類），分別可設定 10 組。點擊「+」即可新增。
第3步 點入「其它」修改「貨幣」類型，其餘的部份就請依喜好來做調整。
第4步 全都設定調整好後，就可以回到首頁，點擊「條碼掃描器」來建立物品清單。之後也同樣是透過掃條碼的方式來查詢過去的購物價格。
第5步 初次掃條碼後就會出現建立物品表，將相關的欄位一一填入。若剛剛有建立「物品類別」，就可在「類別」下拉選單中看到選項。（若物品已建檔則可查看過去的價格或建入最新的購入價。）
第6步 往下拖曳可看到最後一項「價格記錄」，點擊右側的按鈕就可以新增購物價格，包含價格、數量、店名、日期。按下「增加」即可完成記錄，最後按下「保存」即完成建檔。
第7步 點入「物品列表」就可以看到所建立的物品，隨時都能查價超方便哦！如果物品沒有條碼，可點擊右上角的「＋」選擇「無條碼」來手動新增。
第8步 在「物品庫存列表」可查看所有物品目前的庫存數量，當然這部份就得靠自己手動進行更新才會準確哦！
第9步 在「購物清單」中，可點擊右上角的「＋」選擇掃條碼或從物品列表來新增購物清單。
第10步 這邊示範由「物品列表」加入購物清單，直接在品項右側點擊「＋」或「－」即可調整預計添購的數量。按下「保存」後就會加入購物清單中。
第11步 「價格比較計算器」可用來比較兩種商品哪個較划算。依欄位分別填入內容，立即就能獲得解答！
第12步 「折扣計算器」輸入價格與折扣數後，同樣可快速獲得計算結果。下方有列出幾個常見的折扣數可直接點用，或也可在「折扣 %」欄中手動輸入其它的折扣數。
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