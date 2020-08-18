「Hide my Youtube」一鍵遮蔽 YouTube 上所有影片的縮圖與標題（Google Chrome 擴充套件）

YouTube 上有著各式各樣的影片，聽音樂、看節目、吸取新知，甚至可以滿足各種特別的喜好與需求，，

而為了讓使用者可以有更好的使用體驗，YouTube 的系統會透過觀看紀錄與搜尋紀錄來學習使用者的偏好，進而推薦更符合個人需求的影片內容。

因此，只要打開 YouTube 的首頁或在看影片時，都能看到其它你可能感興趣的推薦影片，這在私下使用時是很不錯的，但若不想被走過身邊的家人、同事看到，或是要使用自己的筆電在公開場合播放影片時，所有的人都有機會看到這些推薦影片，雖然可能沒什麼，但感覺就像自己的隱私被公開了。

想要避免這樣的狀況發生，只要安裝「Hide my Youtube」就可以解決囉！將其安裝到 Google Chrome 瀏覽器後，有需要時，只要一鍵就能直接遮蔽 YouTube 上所有影片的縮圖與標題，讓這害羞的場景不再發生！想要還原也只要再點擊一次工具列上的程式圖標即可，隨時隱藏、隨時還原，使用起來很方便哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hide my Youtube

Hide my Youtube 軟體版本： 1.0.1

1.0.1 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 19.22KiB

19.22KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」後，再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 開啟 YouTube 時，在首頁通常都會列出一些與你平常喜歡看的影片類型相關的推薦影片，不想被看到的話，就可以點擊工具列上的「Hide my Youtube」圖示，就能立即隱藏。

第3步 在觀看影片時，右側也同樣會列出推薦影片，點一下「Hide my Youtube」圖示，一樣可快速遮蔽哦！只要再點擊圖示就能還原。