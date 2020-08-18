Nood Climbrs 超 Q 彈的裸體攀岩者大挑戰！（iPhone, Android）

不知道大家對攀岩有沒有興趣，我個人是很想去挑戰看看，不過應該要先減個幾公斤再說，，

不然感覺手指會很辛苦 XD～而無論有沒有親身攀岩過，相信大家也都有聽過「三點不動一點動」的原則吧！這款「Nood Climbrs」攀岩遊戲，就要運用這樣的攀岩技巧來進行，玩起來很有趣唷！因為一開始的挑戰者可是裸體的呢！

雖然起初挑戰者光溜溜的攀岩感覺很害羞，不過大家不用擔心，因為並不會真的看到什麼不該出現的東西，嚴格來說，他根本就是麵條人，四肢的延展性超強，可以抓到距離蠻遠的點，但他還是有極限的，這樣才有挑戰性嘛！

玩家透過不斷的移動攀爬，隨著指示爬到指定位置，並擺出相同的姿勢後即可過關，但要注意越快爬到可獲得越高的星數，動作太慢在時間結束前還無法成功到達即算失敗，必須重新挑戰。

過關時有機會可以獲得新的衣服、髮型、帽子、各種配飾、紋身等，可幫挑戰者慢慢的穿上衣服加上裝飾，這樣就不會哈滋卡細了，有興趣的朋友可以一起來挑戰哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Nood Climbrs

Nood Climbrs 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Noodlecake Studios Inc

Noodlecake Studios Inc 官方網站： https://noodlecake.com/games/nood-climbrs/

https://noodlecake.com/games/nood-climbrs/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，裸體的挑戰者就出現在首頁中，可以移動他的四肢擺出各種有趣的動作哦！點擊「攀爬」後可看到簡單的說明，再按下「跳躍」進入關卡。

跟著教學小手將左手先移動到上方的點後，再將左腳往上移動，以此類推的繼續攀爬。

最後讓挑戰者擺出與小灰人相同的姿勢後即可過關。

過關後可獲得戰利品，點擊新裝下方的圖示即可穿上。每個關卡都有時間挑戰，在越短的時間內過關，可獲得越多的星星。

每個關卡的挑戰都不同，有時還會出現長條形的抓點，比圓形的點更難穩定。

打結什麼的也是常有的事。之後還會出現帶有數字的點，那代表抓過去後，幾秒內會被迫鬆手，一個不小心就會被失敗啊！

除了在獲得戰利品時可以換裝外，在首頁下方點入「衣服」也可以手動來調整膚色、髮型、衣服、手飾……等裝飾哦！