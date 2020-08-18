Open Peeps 可免費下載的手繪插圖庫，可組合出近 60 萬不同造型！

「Open Peeps」是一個以人物為主的手繪插圖庫，不過它除了一些既定的組合搭配外，還可以讓我們像在玩紙娃娃遊戲一般，，

選擇不同的髮型、服裝、加上鬍子、戴上眼鏡或是使用不同的姿勢……等，利用各種不同的組件來創造出一個完全不同的角色，有多達近 60 萬種可能！

插圖的類型以動作主要分為三大類型，包含半身、站姿坐姿，在網站上就有分別列出一些插圖設計，可直接下載其 PNG 或 SVG 格式回來使用。若想要有更多造型上的變化，則可直接下載完整的圖庫，就能一次擁有所有的組件，支援 Sketch、Figma、Studio 及 XD 使用，可依需求來選擇下載不同的檔案格式，使用這些插圖組件來創造更適合作品情境的人物插圖。

而更棒的是這個插圖庫可完全免費下載，且採 CC0 授權，個人、商業用途都可免標註來源，自由使用在任何的作品之中。

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使用方法：

第1步 開啟網站後，就可以預覽其人物插圖的風格。點擊「Get the Library」即可開啟下載頁面。

 

第2步 若想要免費下載，在右側價格欄位中，輸入「0」再按下「Add to cart」。想要給站主一些支持的話，也可以自由輸入其它的金額。

 

第3步 接著輸入 Email 後，按下「Get」就可以在 Email 中收到下載連結。

 

第4步 或者按下「View content」就可以立即開啟下載頁面，點擊需要的格式直接打包下載。

 

第5步 如果只是臨時想找一張人物插圖來使用，在網頁下方也有直接列出一些已設計好的人物插圖，一樣有分為半身、站姿與坐姿三個分類，在每一張插圖下都有提供 PNG 與 SVG 格式可下載。

 

最後更新：08-18, 2020 下午 4:27

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