Fingerbal 手指頂物平衡遊戲，沒頂好會被笑哦！（iPhone, iPad）

「Fingerbal」是一款搞笑的手指頂物平衡遊戲，共有超過 70 個關卡，每一關要頂的東西都不一樣，，

可能是彎彎的香蕉、甜甜圈，也可能是一幅畫或一條魚，每樣物品的形狀都不同，想要掌握平衡點是相當有挑戰性的哦！

玩家要控制的手是一隻只伸出食指的手，而且只能上下左右移動，不能變換角度，所以在硬碰硬的狀態下，要抓到平衡真的很不容易，更別說要是一個動作太大，還可能會把物品彈飛呢！

遊戲在玩家的手觸碰到物品後就會開始判斷平衡秒數，物品不動達一定秒數才可過關，一直晃來晃去可是不行的。遊戲的畫面很單純，也沒有背景音樂可以聽，但會有製造緊張感的鼓聲音效以及當不小心失敗時，會出現聽起來很機ㄨ…（被消音）的觀眾笑聲，讓人玩起來好不熱鬧啊！閒閒沒事做的朋友，可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Fingerbal
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ciro Manna
  • 官方網站：https://www.badbonesproductions.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fingerbal」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲就會直接進入第一關，每關開始前都會先跟玩家說明此關要平衡的物品。第一關就是「馬蹄鐵」，點擊畫面即可進入，物品都會從上方落下，玩家可移動下方的手來想辦法接住並平衡物品。

 

當手碰到物品後，物品維持不動時，上方就會出現「天平」，當顏色變成「黃色」時，就代表過關囉！

 

接下來就開始接受各種物品的挑戰吧！有些有孔洞的比較容易，但彎彎的或邊緣太過平整的都超難接的啊！

 

一個不小心沒接好，還會被笑呢！！（超氣 XD）如果真的試了很多次都接不住，無法平衡的話，可在連網狀態下點擊左上角的「SKIP」看廣告來跳過哦！

 

如果你慣用左手的話，可點擊右上角展開選單，在關卡數下方點擊「小手」即可切換成左手囉！

 

最後更新：07-24, 2020 下午 12:13

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