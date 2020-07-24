Zen Flip Clock 動態翻頁式時鐘，附有番茄鐘、計時器功能！（iPhone, iPad）

「Zen Flip Clock」是一款極簡主義風格的翻頁式時鐘，支援直向與橫向螢幕使用，工作或讀書時擺在桌上，，

看起來十分有質感，而且很有提醒時間流逝的作用。除了顯示當前的時間外，它同時也是

只要透過幾個簡單的手勢就能輕鬆切換功能，單擊空白處可切換黑暗或明亮模式，左滑可進入番茄鐘、右滑則是計時器，上滑就能開啟設置選單，在時鐘模式下，點擊星期或秒數都可以切換顯示或隱藏資訊唷！

番茄鐘的部份可自訂工作與休息的時間，當設定的時間到時，就會響起一個相當溫和的鈴聲，提醒你該休息或開始下一段的工作時間。整體的畫面單純簡潔，看起來時尚又有型，喜歡翻頁式時鐘的朋友，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Zen Flip Clock

Zen Flip Clock 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Shudao Wang

Shudao Wang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Zen Flip Clock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式時，可看到如左圖的手勢說明。點擊「Okay」即可看到翻頁時鐘。

第2步 切換成橫向螢幕看起來更有 fu～點擊空白處即可切換成明亮背景，點擊星期或秒數可隱藏或顯示。

第3步 向右滑可切換到「計時器」模式。

第4步 向左滑切換到「番茄鐘」模式，預設工作 25 分鐘（黑底），接著休息 5 分鐘（白底）。時間到時都會響鈴通知，使用時不可關閉螢幕。

第5步 上滑可進入「設置」，可依需求來調整各項目。有標示「咖啡杯」的項目為付費功能。