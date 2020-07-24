「Chime」可幫助回神的間隔時間報時器（Google Chrome 擴充套件）

大家工作一認真起來是不是經常會忘了時間呢？如果沒有被打斷，很可能一坐在電腦前工作就是好幾個小時，或是偶爾只是想要逛逛網頁、刷個臉書休息一下，，

結果一回神半小時、一小時就過去了，實在金母湯！是否覺得要是有個人可以定時提醒自己休息或開始工作該有多好呢？

其實只要在瀏覽器安裝像「Chime」的報時器，就可以在固定的間隔時間提醒你哦！其支援 Google Chrome 瀏覽器使用，在安裝後可設定需要的間隔時間，最短 5 分鐘，最長則可 1 小時報時一次，有多種語言可選擇，讓你不會再過份認真忘了休息，或太過打混而影響了工作進度。

報時預設為 24 小時制，如果偏好 12 小時制，可在設定選項中做調整。另外也可以讓瀏覽器在閒置狀態下暫停報時唷！想完全停止報時的話，只要在工具列上點擊「Chime」圖標切換為「OFF」狀態即可。提供給各位參考。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Chime

Chime 軟體版本： 0.3.1

0.3.1 軟體語言： 英文,日文

英文,日文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 28.38KiB

28.38KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁中，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 接著在網址列右側找到「Chime」圖示，按下滑鼠右鍵點入「選項」。

第3步 在設定功能中，可選擇想要的報時語言、間隔時間，以及是否要使用 12 小時制、閒置時靜音等功能。

第4步 開發者是建議使用英、日語，不過其它的語言也是可以正常使用的，只是有發現若選擇「zh-TW」的話，12 小時制的設定會無效果，仍會以 24 小時制報時。

第5步 間隔時間最短可 5 分鐘報時一次，最長則可 1 小時，設定完成後，可點擊「Speak test」試聽報時效果。完成設定後，就會依指定的間隔分鐘數來報時。