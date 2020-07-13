有了 iPhone 的「測距儀」，無尺也能走天下！

之前曾介紹過一些虛擬尺 App，例如「3-in-1 Ruler」可將 iPhone 螢幕直接變成短尺，或是「Instant Measure」可快速測量物體之間的距離，，

都可以用來因應生活中各種不同的測量需求，當臨時找不到測量工具時，就能成為我們的得力助手。

不過使用 iPhone 的你有注意到嗎？其實早在更新至 iOS 12 時，iPhone 就自動加入了一個「測距儀」的功能，可以讓使用者不需額外下載其它的 App，就能直接利用 iPhone 來測量各種的長度，還不知道的朋友可以跟著我們繼續往下了解。

它主要分為兩種功能，一種是測距儀，另一個則是水平儀。在測距離的部份又有單一測量、多次測量與矩形測量三種方式，利用 AR 技術透過相機鏡頭就能進行長度的測量，操作方式很簡單，測量的結果也還蠻準確的，不過有個變數就是手不夠穩定的問題，一直抖實在很難對準啊～ XD

水平儀的話一般就是用來測量平面或物體是否有傾斜的狀況，要自己釘架子或在牆上掛畫的時候都很好用哦！想要使用這個「測距儀」功能，除了必須至少更新至 iOS 12 版本外，在機型上也有限制，必須是 iPhone SE 與 iPhone 6s 以後的機型才適用。臨時需要測量長度時，別忘了它的存在唷！如果你之前不小心將它移除了，下方有附上程式的下載資訊，可以再將它重新安裝回來唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 測距儀

測距儀 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Apple Distribution International

Apple Distribution International 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「測距儀」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用畫面：

如果沒有在桌面看到它，那它就是被放在「工具程式」裡了，記得去那裡找找。點開「測距儀」後，先按照螢幕上的指示慢慢的移動手機，讓程式建立參考座標。

直到畫面上出現圓圈後，就可以準備開始測量。利用圓圈中的的小白點對準測量起點後，按下「＋」放置標示，接著移動手機拖曳出測量線，接著在終點位置一樣按下「＋」，就可以結束測量，並可看到測量結果。

測量線的中間都會自動加入一個節點，起點、中點與終點都可以再接續拉出其它的測量線。點擊右下角的按鈕可將測量結果拍照儲存。

鏡頭也會自動偵測矩形畫面，如果有偵測到就會詢問是否要「加入矩形」，點擊「＋」即可看到矩形的長寬數值。

「水平儀」直接將手機放置在平面上，即可測量出水平值。如果手機背面有黏貼東西或其它可能造成不平整的狀況，也可以改用手機的側邊來進行測量。