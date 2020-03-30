3-in-1 Ruler 超好用的虛擬尺，讓測量沒有侷限！（iPhone, iPad）

在生活中遇到需要測量長度但手邊沒有尺可以用或尺太短不夠用時就拿出你的 iPhone 或 iPad 吧！下載「3-in-1 Ruler」讓你的測量沒有侷限！

「3-in-1 Ruler」提供三種測量尺可使用，

第一種可直接把手機螢幕變成虛擬尺在螢幕上顯示公分與英吋刻度當要測量的東西比較小時就可以用這個方式來快速測量以 iPhone XR 來說大約可測量 13 公分、5 英吋內的長度。

若要測量比較大的物體就可以利用第二種 AR 尺在相機鏡頭前直接測量實體物品點擊放置起迄點後就能在螢幕上看到測量結果。不過在測量時需注意手機的水平、垂直角度測量結果才不會太走鐘哦！

最後一種比較妙就是讓你可以透過 AirPrint 直接連接印表機印出一張有測量刻度的紙尺可用來測量長度在 26 公分、10 英吋之內物體。嗯！看到這是不是會有點感動呢？開發者真的很怕我們沒有尺可以用耶！XD 若有測量需求又真的找不到尺的話這款 App 蠻推薦的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 3-in-1 Ruler

3-in-1 Ruler 軟體語言： 英文,法文,波蘭文

英文,法文,波蘭文 開發人員： Clafou Ltd

Clafou Ltd 官方網站： https://www.clafou.com/

https://www.clafou.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「3-in-1 Ruler」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後向下滑動可切換到螢幕虛擬尺模式直接可將小型物品放置在螢幕上做測量。

第2步 點擊中間的相機畫面就能切換到 AR 尺模式利用畫面中的「十」瞄準工具測量起點後點擊下方的按鈕放置起點。

第3步 設定起點後移動鏡頭到測量終點隨著移動尺也會自動展開到終點時再次點擊下方的按鈕停止測量。

第4步 在畫面上方就會顯示測量結果包含公分與英吋。為了檢驗測量的準確度我在測量物下方也特別放上了一個直尺比對兩者的測量結果看起來有 0.1cm 的誤差不過那是因為我測量時起點就往前瞄了一點的關係所以基本上可說是沒有誤差的唷！

第5步 在首頁向上滑動可切換到列印模式點擊「Preview」就可以預覽列印內容使用 AirPrint 連接印表機就可以將紙尺列印出來使用。