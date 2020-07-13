「如何畫可愛的食物」圖解繪畫步驟，學習畫畫好簡單！（Andorid）
每個人都有畫畫的能力，但我們總是會聽到有些人說自己不會畫畫，其實那聽起來比較像是在說「我畫得不好」，，
如果想再開始畫畫，但卻不知道該從哪裡下手的話，「如何畫可愛的食物」或許可以協助你打開那扇門哦！它是一款專門教大家如何繪製可愛食物的 App，會將每一個圖畫範本都拆解成多個繪畫步驟，從最基本的線條逐步疊加，按照教學的順序最後就能將這些可愛的食物圖畫出來囉！
程式提供四種食物類型，包含甜點類、速食類、蔬果類與飲品類，所有的圖畫全都加上了水汪汪的眼睛與嘴巴真的都好可愛，適合任何年齡層的朋友來使用哦！不過它只教學到畫出圖案，著色的部份就留給使用者自由發揮了，想學如何畫出可愛食物的朋友可以來參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：如何畫可愛的食物
- 軟體語言：繁體中文,英文
- 開發人員：Udenity
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cute Food」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，就可以看到圖畫列表，每一個都好可愛啊～～～點入一個想學習的圖畫後，會先看到右圖的提示說明，點擊螢幕就能隱藏控制按鈕，再次點擊即可還原。
第2步 接著就可以開始拿著紙筆照著步驟教學，一步步將可愛的食物畫出來囉！在畫面左右兩側會有「＜」與「＞」按鈕，可點擊切換上下一步，點擊螢幕任一處即可隱藏按鈕。
第3步 如果想快速跳到其它分類的圖畫，可在列表左上角點開分類選單，就能快速切換到不同的分類。
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