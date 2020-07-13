「如何畫可愛的食物」圖解繪畫步驟，學習畫畫好簡單！（Andorid）

每個人都有畫畫的能力，但我們總是會聽到有些人說自己不會畫畫，其實那聽起來比較像是在說「我畫得不好」，，

而不是真的不會畫畫。回想小時候，隨手拿起筆就可以在紙上作畫，甚至是在沙地拿根細樹枝，也能盡情的揮灑，根本不用在意別人的眼光，自己想怎麼畫就怎麼畫，長大後反而因為想得太多，害怕被人評價而限制了想像力。

如果想再開始畫畫，但卻不知道該從哪裡下手的話，「如何畫可愛的食物」或許可以協助你打開那扇門哦！它是一款專門教大家如何繪製可愛食物的 App，會將每一個圖畫範本都拆解成多個繪畫步驟，從最基本的線條逐步疊加，按照教學的順序最後就能將這些可愛的食物圖畫出來囉！

程式提供四種食物類型，包含甜點類、速食類、蔬果類與飲品類，所有的圖畫全都加上了水汪汪的眼睛與嘴巴真的都好可愛，適合任何年齡層的朋友來使用哦！不過它只教學到畫出圖案，著色的部份就留給使用者自由發揮了，想學如何畫出可愛食物的朋友可以來參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 如何畫可愛的食物

如何畫可愛的食物 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Udenity

Udenity 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Cute Food」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以看到圖畫列表，每一個都好可愛啊～～～點入一個想學習的圖畫後，會先看到右圖的提示說明，點擊螢幕就能隱藏控制按鈕，再次點擊即可還原。

第2步 接著就可以開始拿著紙筆照著步驟教學，一步步將可愛的食物畫出來囉！在畫面左右兩側會有「＜」與「＞」按鈕，可點擊切換上下一步，點擊螢幕任一處即可隱藏按鈕。

第3步 如果想快速跳到其它分類的圖畫，可在列表左上角點開分類選單，就能快速切換到不同的分類。