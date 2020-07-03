Sleeping fan 讓九種不同電風扇的轟轟聲伴你入睡（iPhone, iPad）

夜深人靜準備入睡的時候，是否會覺得太安靜反而睡不著呢？無論是聽點廣播、放些音樂或是使用環境音播放器都有幫助入睡的作用，本篇想要介紹給大家的「Sleeping fan」就是屬於環境音 App 的一種。

它以電風扇的聲音為主，，

收集了九種不同的音效，雖然都是來自電風扇，不過聽起來還是有很大的差異，有些像是工業扇聽起來頗為激昂，有些則像是家裡的小風扇運轉起來的聲音就比較平靜穩定，而不管是哪一種風扇音效，都能讓你感覺到舒適與放鬆哦！

操作方式很簡單，左右滑動就能切換不同的風扇音效，但也因為沒有更多的控制功能，想要停止播放音效需透過 iPhone 控制中心的「音樂播放器」來關閉，若想定時關閉的話，就要透過 iPhone 的「計時器」來處理囉！晚上難入睡的朋友不妨可以試試看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sleeping fan

Sleeping fan 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alisa Unzhakova

Alisa Unzhakova 官方網站： http://lifeasplay.ru/

http://lifeasplay.ru/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sleeping fan」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就可以聽到第一款風扇聲，左右滑動可切換其它不同的風扇。

第2步 想要暫停播放音效的話，可下拉控制中心，使用右上角的「音樂播放器」來停止，或也可使用鎖定畫面裡的「音樂播放器」來控制。