New Tab Stretches 每開一個新分頁就帶你做一次伸展運動（Google Chrome 擴充套件）
許多人每天在電腦前面工作，一坐下去至少兩三個小時都不會起身，就跟入定了一樣，，
若你想改變這樣的不良習慣，可以考慮安裝「New Tab Stretches」這款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，它可以在每次開新分頁時，就提供給使用者一個伸展運動，皆是適合在辦公室裡搭配桌椅來進行的動作，可不定時的提醒使用者起來活動一下。
附有範例插圖可以參考，如果想了解得更精確也可以搭配文字說明來進行，做完一個覺得不夠，還可以再多做幾組。從小地方開始改變，久坐造成的身體不爽快，自然也有望漸漸遠離囉！但建議平常不太運動的朋友，剛開始時不要太過於勉強想要一次做到位，按照自身的狀況來做調整才不會受傷哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：New Tab Stretches
- 軟體版本：1.3
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：514KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」將程式完成安裝。
第2步 之後開啟新分頁時，就可以看到一個伸展運動。有動作插圖可參考，也有詳細的文字說明，可用 Google 網頁翻譯，翻成中文比較容易理解唷！
第3步 如果做一個感覺不過癮，可以點擊左上角的「Give me another stretch!」獲得另一個伸展動作。
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