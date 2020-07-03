New Tab Stretches 每開一個新分頁就帶你做一次伸展運動（Google Chrome 擴充套件）

許多人每天在電腦前面工作，一坐下去至少兩三個小時都不會起身，就跟入定了一樣，，

雖然知道久坐不好，但我們就實在是太認真工作了啊！（咦）

若你想改變這樣的不良習慣，可以考慮安裝「New Tab Stretches」這款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，它可以在每次開新分頁時，就提供給使用者一個伸展運動，皆是適合在辦公室裡搭配桌椅來進行的動作，可不定時的提醒使用者起來活動一下。

附有範例插圖可以參考，如果想了解得更精確也可以搭配文字說明來進行，做完一個覺得不夠，還可以再多做幾組。從小地方開始改變，久坐造成的身體不爽快，自然也有望漸漸遠離囉！但建議平常不太運動的朋友，剛開始時不要太過於勉強想要一次做到位，按照自身的狀況來做調整才不會受傷哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： New Tab Stretches

New Tab Stretches 軟體版本： 1.3

1.3 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 514KiB

514KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」將程式完成安裝。

第2步 之後開啟新分頁時，就可以看到一個伸展運動。有動作插圖可參考，也有詳細的文字說明，可用 Google 網頁翻譯，翻成中文比較容易理解唷！

第3步 如果做一個感覺不過癮，可以點擊左上角的「Give me another stretch!」獲得另一個伸展動作。