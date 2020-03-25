免下載！Take the Timer 雙色間歇運動計時器

在目前疫情還不明朗的狀況下真的沒事別往人多的地方去在家除了可以追追劇、玩玩遊戲機、吃飽睡睡飽吃外，

別忘了身體也要經常的活動活動才不會像廣告裡的空姐一樣肩頸頂扣扣哦！

而要在家裡運動許多人都會選擇執行間歇運動這就會需要專門的計時器來輔助若不想特地下載 App直接用瀏覽器打開「Take the Timer」也是可以的！它就是一個網頁版的間歇運動計時器提供黑色與粉色兩種主題不過是隨機出現的未開放給使用者自行選擇。

網頁上可分別制定運動、休息所需要的秒數另外還有循環的回合數按下開始後還會有人聲引導不看著螢幕也能知道何時該休息或運動。手機使用者若想更方便操作可選擇將網頁新增桌面捷徑之後需要時只要點擊捷徑就能快速設定使用。

不過目前使用上有個問題那就是休息後要再開始運動時人聲倒數秒數的時間點不太準確會在運動秒數開始時才倒數 5 秒開發者有提到現在提供的版本還不是最終版所以這個問題之後應該會得到改善有興趣的朋友可以持續關注囉！

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網站名稱： Take the Timer

Take the Timer 網站網址：https://www.takethetimer.com/

使用方法：

第1步 以下示範以 Android 手機 Google Chrome 瀏覽器開啟網頁下方即會提示是否要「將 Timer 新增至主畫面」需要的話點擊後按「新增」即可。iPhone 的話在瀏覽器開啟網頁後由「分享」功能表中選取「加入主畫面」。但這邊要注意若偏好黑色主題可重新整理網頁出現黑色主題後再新增桌面捷徑之後開啟使用才會是黑色主題哦！

第2步 由桌面捷徑開啟的操作畫面就會是滿版的全螢幕畫面若是直接使用瀏覽器則上方會保留網址列相對沒那麼美觀。接著分別點擊設定 work、rest 的秒數以及 repeat 要重覆循環的回合數。

第3步 設定好後按下「done」。

第4步 接著就可以點擊「start」開始運動囉！

第5步 開始時會先倒數 5 秒。

第6步 接著倒數運動秒數期間在剩餘 20 秒與 10 秒時也會有人聲來激勵使用者。

第7步 休息時也會有些激勵語音不過應該在最後 5 秒出現的倒數人聲卻會在下一回合運動開始時才播放。雖然時間點不對但還是有提醒作用就讓我們期待開發者在之後做修正吧！

第8步 完成所有的回合後就可以看到下方的畫面囉！

第9步 如果不喜歡粉色主題的話黑色主題也很時尚喜歡的話記得先重新整理網頁待出現黑色主題後再將其加入桌面捷徑之後開啟就都會是黑色主題了。