快來分析你的 LINE 聊天記錄，看看跟哪個好友最長舌？最常使用的詞又是哪些？

每天幾乎都會使用 LINE 跟家人好友聊天你是否好奇跟誰的聊天次數最多跟誰的通話時間最長？兩人聊天時最常講的又是哪些詞？原本這些問題可能只有老天爺與 LINE 知道，

但現在有網友做出了一個可以分析 LINE 聊天記錄的線上服務只要匯入兩人的聊天記錄就能快速幫你分析結果哦！

分析結果中會包含兩人的聊天總天數、總訊息數、總通話數與通話時間還有各自的訊息數、佔總聊天數的比例以及使用的文字訊息、貼圖、照片的數量與比例最有趣的是還會將兩人最常講的字詞做成文字雲直接就能一目了然！每日訊息數、各自訊息數以及每日通話時間會做成折線圖另外也會特別將最多訊息數與單日最長通話時間的日期列出來。

不過想要使用這個分析工具必須先從手機的 LINE 中將「聊天記錄」保存為文字檔後上傳到網站上大家可能會擔心有個資外洩的問題這部份開發者有做說明所有的計算都是在使用者的本地端執行網頁端並不會留下任何資料開發者也有附上所有的程式碼裡面是沒有任何 server 端的 code 所以開發者絕對沒辦法知道使用者上傳了什麼。

如果真的還是有疑慮的話那就還是別用了吧！仍有興趣的話就可以繼續往下看看如何操作囉！

繼續閱讀

網站名稱： LINE 統計分析

LINE 統計分析 網站網址：https://line-message-analyzer.netlify.com/

從手機匯出聊天記錄：

第1步 開啟兩人或群組的聊天室點擊右上角展開功能選單再點入「設定」。（注意：若選擇群組只會分析其中兩位發言次數最多的聊天記錄）

第2步 選擇「傳送聊天記錄」接著建議將檔案傳到電腦上來處理會比較快。要儲存在手機上分析也是可以。

上傳聊天記錄與分析：

第1步 開啟網頁後點擊「載入聊天」將剛剛匯出的聊天記錄檔選入。

第2步 接著等待數秒後就能看到如下圖的分析結果等待的時間與訊息量成正比。在結果畫面中就可以看到兩人的聊天天數、訊息數與通話數等相關統計分析數據而右側的文字雲則可看出兩人聊天中最常出現的字詞是什麼只有使用超過 30 次的字詞才會出現在文字雲中。