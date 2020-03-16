把煩惱通通告訴「解憂娃娃」消除你的焦慮與憂鬱（iPhone, iPad）

「解憂娃娃」是一種來自瓜地馬拉的古老解憂方法當有煩惱的時候就在睡前對著一個解憂娃娃說話，

把所有正在煩惱憂愁的事全都跟他說接著再將娃娃放在枕頭邊或枕頭下他就能幫你分擔這些煩惱。

不過要在家裡放「解憂娃娃」有些人大概不是很能接受吧？（我個人就很怕娃娃半夜會自己換位子 XD）如果你也不太能接受但又有滿腹的苦水沒地方吐或許可以考慮來下載「解憂娃娃」這個 App。

它的作用就像實體的「解憂娃娃」當你有煩惱時就可以跟 App 裡的娃娃說接著他就會幫你分擔在中途若心境有什麼改變無論好或壞都可以再持續的告訴他直到最後這個煩惱已經解決為止。程式還會仔細的記下這些煩惱演變的過程日後有機會再來回顧時也許還能獲得一些新的啟發哦！

這感覺其實蠻像「樹洞」的要是沒有這個解憂娃娃去找個樹洞吐苦水也是可以啦！重點就是要能有個對象把煩惱講出來不過現實生活中又不是什麼話都能找到一個人來說所以就跟不會把話轉出去的樹洞或解憂娃娃說吧！有興趣的朋友可以來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 解憂娃娃

解憂娃娃 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文,荷蘭文

繁體中文,簡體中文,英文,荷蘭文 開發人員： Peter Wieben

Peter Wieben 官方網站： https://worrydolls.app/

https://worrydolls.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「解憂娃娃」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 當有煩惱時打開程式點擊「好」接著將你的煩惱「告訴解憂娃娃」之後若還有想要補充的想法或是這煩惱已經解決再回來告訴他。

第2步 如果還有其它的煩惱可以再跟另外一個解憂娃娃說或點擊下方的「＋」。而若想針對之前已說過的煩惱添加一些新的想法可點擊解憂娃娃再從下方的選項中選擇「我想傾訴解憂娃娃一些事情」。

第3步 若過了一天或一段時間這個煩惱還是在可點擊「我正在煩惱這件事」增加時間註記。若已經解決就可以點擊「太棒了這個煩惱已經解決了」。

第4步 接著它還會詢問關於結果以及是否要記錄一下整個結束的狀況。完成記錄後按下「Done」就能將煩惱封存啦！

第5步 點擊左上角展開選單就可以在「已解決的煩惱」進行回顧。可透過時間線來查看煩惱的變化過程哦！