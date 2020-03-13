世界越亂，越需要「防詐達人」！加 LINE 好友快速抓出假訊息、詐騙網站、假免費貼圖……

在這網路發達的時代訊息無論真假傳播速度都相當快，

讓人難以辨識。除了之前曾介紹過的一些可以幫助辨識假消息、假新聞的工具例如「LINE 訊息查證」知名的防毒軟體公司──趨勢科技也加入了這個打假行列推出「防詐達人」的 LINE 聊天機器人只要將該帳號加入好友它就能盡忠職守不分日夜的幫我們打擊假消息！

其不只能偵測文字內容製成圖片的訊息或是連結也都能進行辨識其它像是 FB 或是 Email 甚至是簡訊中收到的文字訊息、連結也同樣可複製後傳到聊天室中驗證。另外其也支援群組辨識只要將「防詐達人」加入 LINE 群組中就能在有人分享資訊時立即檢視相關的內容囉！

「防詐達人」的澄清資料庫來源除了有「MyGoPen」與「Cofacts 真的假的」外還有來自食藥署、疾管署、外交部、警政署刑事局等政府部門的公開資訊實際使用處理速度很快訊息丟入後幾乎都可以立即收到回覆。

不過除了靠「防詐達人」來幫忙把關外每個人的警覺性也都要更高無論是各種看似很好康的優惠資訊、免費貼圖還是裝熟恐嚇等訊息只要有疑慮就要抱持著仔細查證的態度才能避免受害或不小心成為散播假訊息的幫兇唷！

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  • 服務名稱：防詐達人 Dr. Message
  • 網站網址：按這裡
  • 掃描 QR Code 立即加入：

 

使用方法：

第1步 打開 LINE 後在「主頁」右上角開啟條碼掃描器對準上方提供的 QR Code 掃描加入好友或在「搜尋欄」中輸入「防詐達人」再切換到「官方帳號」就能找到它點擊「加入」囉！

 

第2步 之後收到有疑慮的訊息時就可以將資訊分享到「防詐達人」立即就能收到回應！無論是圖片、文字還是連結皆可。

 

第3步 再舉個例之前在簡訊收到了疑似詐騙的訊息將網址複製後在「防詐達人」聊天室中貼上按下送出後果然立即就收到回覆是不安全的連結！

 

第4步 也可以在 LINE 群組中點擊右上角選擇「邀請」將「防詐達人」加入群組。之後在群組中它就能隨時幫我們抓出各種的假消息囉！

 

最後更新：03-13, 2020 下午 3:35

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