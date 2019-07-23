「LINE 訊息查證」新服務推出，讓假消息無所遁形！

現在除了假新聞滿天飛外網路上也是充斥著各式各樣的假消息尤其若有加入一些長輩的 LINE 群組，

那更是假消息的集散地而當收到或看到這類看起來有疑慮感覺很像謠言的訊息內容時有警覺性的朋友通常都會自行上 Google 搜尋相關資訊查證一下但對於不擅長搜尋的朋友來說要查證可能相對困難些而 LINE 要讓這個動作更加簡單！

近日 LINE 官方推出了一個「LINE 訊息查證」的新服務只要加入好友就能在收到可疑訊息時將內容轉貼給它若能在資料庫中比對到相關報導或類似的訊息就會立即將查證結果回傳給你而如果目前沒有相關的資訊則可將有疑慮的內容回報給查核單位進行查核。

目前加入的查核合作夥伴包含 MyGoPEn、真的假的 Cofacts、蘭姆酒吐司、台灣事實查核中心等都是一直以來致力於防範假消息的網站！而我們除了可以主動查詢外「LINE 訊息查證」的官方網站上也可以看到目前已查核的各種消息包含最新話題、熱門話題以及各種分類話題有空時就能來吸取一些新知下回看到假消息出現時就能立刻辨識出來囉！

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網站名稱： LINE 訊息查證

LINE 訊息查證 官方網站： https://fact-checker.line.me/

https://fact-checker.line.me/ 掃描 QR Code 快速加入好友：



使用方法：

第1步 開啟 LINE 切換到「好友」列表點擊右上角的「＋」使用「行動條碼」掃描本文上方的 QR Code。

第2步 點擊「加入」就能將「LINE 訊息查證」機器人加入好友。開啟聊天室下方即可查看最新的查核資訊或是查看目前熱門的話題。但欲使用相關的服務會需要允許存取一些個人資訊如果不想提供的話也可以直接點擊本文上方提供的網址開啟網頁來查看。

第3步 之後有看到可疑的訊息時就可以直接將內容轉貼給「LINE 訊息查證」貼文字或網址都可以不過試了幾個皆是目前尚未有相關查證資訊的問題這時就會詢問是否要將訊息回報。

第4步 當有相關或類似的訊息時就會顯示如左圖點擊「前往→查核結果」就能看到查證內容。不過有時只是＂類似＂的問題並非完全相符在查看時要特別注意看一下內容哦！