Zero Width Shortener 可以把網址縮短到幾乎看不見！

一般會想要使用縮網址服務都是希望把落落長的網址變短以便分享但各位還記得前幾個月曾介紹過一個可以把網址搞得超長的「make my link longer」網址增長服務嗎？整個就是要把網址的存在感提到最高等級，

感覺是不是有點惡搞的意味呢？

而這次要介紹的「Zero Width Shortener」則是與其相反的縮網址服務要把網址縮得比短還要更短沒錯！你甚至無法區分產出的網址有什麼不一樣！因為它們全部看起來都是長這樣「https://zws.im/​​‌‌​‌‌​‌​​‌‌/」。

只要將網址貼到網站上轉換出來的網址會自動複製到剪貼簿中就可以直接貼上使用雖然它們看起來都一樣但實際上點擊就會各自連結到轉換前的網址。開發者說其所使用的方法是「利用寬度為零的空格來縮短網址使網址不被看見。」好的其實我不懂他在說什麼總之網址可以被縮得超短有興趣的朋友可來嘗試看看囉！

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網站名稱： Zero Width Shortener

Zero Width Shortener 網站網址：https://zws.im/

使用方法：

第1步 開啟網頁後將要縮短的網址貼上後按下「Shorten」。轉換後網址會動複製到剪貼簿中。

第2步 接著就可以直接將轉換後的網址貼上分享貼上後看起來也是超級單純的網址但點擊就能開啟原始的網頁囉！