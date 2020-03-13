[限時免費] 「神奇鎖屏」把小祕密都藏在鎖屏畫面裡！可隱藏文字、清單、圖片、QR Code（iPhone, iPad）
你手機的鎖屏畫面都拿來做什麼呢？展示家裡的寶寶、寵物還是另一半？放上心愛的偶像明星，還是自己的自拍照？其實除了這些表面上看得見的照片外，「神奇鎖屏」還可以讓你把小祕密藏在鎖屏畫面裡哦！
「神奇鎖屏」是利用 Live Photo 加上 3D Touch 的功能來達到隱藏資訊的效果，讓使用者可以在照片中加入文字、清單列表、圖片或是 QR Code，只要在鎖屏畫面稍微用力按一下螢幕，這些藏著的資訊就能顯現出來
雖然是需要用到 3D Touch 功能，但除了一些有支援 3D Touch 的型號，像是 iPhone 6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X/XS/XS Max 外，其它有升級到 iOS 13 以上版本的也都是可以支援使用的。
想要放置什麼資訊都可以，待辦清單、備忘錄、單字卡或是自己的數位名片 QR Code，想要方便別人加 LINE 的話，也可以把 LINE 的行動條碼放上來，或把自家的 WiFi、行動網路帳密弄成 QR Code，分享網路就更快速了，各種的創意用法，全都可以自由應用唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：神奇鎖屏
- 軟體語言：繁體中文,簡體中文,英文,日文
- 開發人員：Jinyu Meng
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「神奇鎖屏」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
使用方法：
第1步 初次進入程式會有一些功能的介紹點擊右下角的「>」逐步看完
第2步 接著點擊「選擇背景」，如果之前已有使用過，也可以點擊下方的「使用上次照片」就不用再重新選擇背景在相簿中選入要使用的桌布後，點擊右下角的按鈕
第3步 在右下角選擇要加入文字、圖片或 QR Code文字的部份還可切換為「列表模式」方便用來製作備忘錄或待辦清單
第4步 若選擇「列表模式」點擊「＋」即可新增事項，最多可設置 11 筆點擊已建立的事項可變換項目符號的顏色，長按則可拖曳調整位置最後按下右上角的「V」
第5步 在這個步驟可以稍微用力按壓螢幕來預覽效果OK 的話，點擊右上角的紅色按鈕即可將製作好的圖片儲存到相簿中
第6步 到相簿中找到剛剛儲存的圖片，點擊左下角的「分享」按鈕，選擇「作為背景圖片」
第7步 可按螢幕來預覽效果，並縮放調整顯示的位置與範圍後，再按下「設定」選擇「設定鎖定畫面」即完成
第8步 之後在鎖定畫面微用力按壓螢幕就能看到隱藏在其中的資訊囉！
第9步 加入圖片或 QR Code 也有一些個人化的設定可以調整唷！
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