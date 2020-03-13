[限時免費] 「Magic Share」用 QR Code 快速分享連結與應用程式（iPhone, iPad, Apple Watch）

這年頭要透過網路分享資訊非常的容易不過有時候兩個人面對面在沒有互加通訊軟體好友的狀況下，

要把一個網址連結分享給對方好像也沒想像中的那麼簡單？如果你經常有這樣的分享需求其實可以考慮裝個「Magic Share」來用用。

「Magic Share」是一款專門用來分享連結的 App它可以將任何的連結快速變成 QR Code只要對方用手機的相機或條碼掃描器掃一下不需要特別加好友或是超麻煩的口述網址就能輕鬆的取得連結囉！

除了可用來分享連結外若想將 iPhone 或 iPad 上安裝的 App 介紹給他人也可透過在桌面上長按後使用「分享 App」的功能再透過「Magic Share」製作成 QR Code 進行分享。

對於需經常分享的連結還可以加入「收藏」並放置於通知中心的 Widget 中免解鎖螢幕就能分享是不是超級方便呢？有需要的朋友可趁限時免費下載來用用看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Magic Share

Magic Share 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文,日文

繁體中文,簡體中文,英文,日文 開發人員： Jinyu Meng

Jinyu Meng 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 與 watchOS 4.0 以上

iOS 11.0 與 watchOS 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Magic Share」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用會有一些操作的說明往左滑可逐一看完。如果看完還是不知道這程式怎麼使用的話請不要放棄往第2步繼續看下去。

第2步 之後想分享網址連結時可使用瀏覽器的「分享」功能在選單中找到「使用神奇分享」。

第3步 程式就會自動將連結生成 QR Code再讓對方掃描即可。而這個連結若經常會需要分享就可以點擊右側的「收藏」這樣它就會留存在程式中。點開下方的「收藏」就能找到。

第4步 只要在通知中心加入程式的 Widget這些被收藏的條碼就能顯示在通知中心更方便分享。（如何將 Widget 加入通知中心：可參考此篇）

第5步 如果想要分享手機中的 App可直接在桌面長按 App 圖標選擇「分享 App」再找到「使用神奇分享」也一樣可以快速製作成 QR Code。

第6步 若是在剪貼簿複製了網址開啟主程式時就會自動將該網址生成 QR Code。也可以點擊右上角的「掃描器」將其它的 QR Code 掃描保存到程式中方便之後分享使用這邊所掃描的內容就不只限於連結類型純文字、WiFi 連線資訊分享皆可）。