「Hourglass」提供多種鍛鍊強度的間歇運動計時器（iPhone, iPad）

隨著肺炎疫情的發展現在都要盡量避免到人多且密閉的空間但是每天規律的運動可不能少，

既然不能去健身房那在家運動最安全啦！如果家裡沒有適合的健身器材也可以考慮用這些年網路上流行的間歇運動來健身只要需要一小塊空間搭配專用的計時器就能自在的運動！

間歇運動計時器在 App Store 裡有非常多的選擇「Hourglass」就是其中一款它的介面設計很簡約提供多款預設的鍛鍊強度組合讓使用者可快速切換選用或是透過畫面中的「＋」、「－」按鈕也能直接設定所需的運動時間、休息時間與重覆組數。

在開始計時後可在螢幕上看見倒數秒數並會在該休息或運動時有鈴聲與人聲提醒。操作非常簡單還搭配有趣的 emoji 圖案設計運用在任何運動上皆適合千萬別讓疫情成為偷懶的藉口哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hourglass – Workout Timer

Hourglass – Workout Timer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Harry Roubos

Harry Roubos 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Hourglass」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後運動時間、休息時間與重覆組數會預設為 30/10/5可使用右側的「＋」、「－」自行設定需要的秒數與組數。點擊上方的「emoji」即可循環切換預設的鍛鍊強度。包含暖身、簡單、中等、激烈四種強度。

第2步 點擊左下角的「START」即可開始倒數當需要休息或開始運動時都會有人聲與鈴聲同時提醒。點入右上角的「SETTINGS」可依需求關閉語音或震動功能。