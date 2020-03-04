[台灣] 3+3 郵遞區號查詢、轉碼軟體 2020 最新版（地址英文翻譯）

2020/3/4 更新：台灣的郵遞區號改成 3+3 六碼囉！前3碼的行政區號碼維持不變，後面為「投遞區段碼」，從原本的2碼改編為3碼，可容納更多投地區段，加快分揀效率與投遞準確率

如果你平常的工作內容常常需要寄發大量不同客戶的郵件，一定不能忘記在信封或包裹上面寫好正確的「郵遞區號」，讓郵務人員與機器正確、快速判別哪些信件是要寄往哪個地區、鄉鎮去。

以往「郵局」的窗口都有一本小冊子讓我們查詢各地區的郵遞區號，現在除了有網站可以線上查詢之外，如果你工作用的電腦不方便上網的話，中華郵政另外還推出了個「3+3 郵遞區號查詢軟體」讓我們輕鬆、快速找到指定地址的郵遞區號

3+3 郵遞區號查詢、轉碼軟體除了可以依照縣市、鄉鎮區查詢指定地址的郵遞區號之外，還提供了DBF檔轉換、文字檔轉換與Excel檔轉換..等功能，此外也可建立與維護自訂的地址檔，並提供了大宗郵件收受戶查詢、郵政信箱查詢與三碼郵遞區號查詢...等等功能查詢郵遞區號時，各地區、路名的旁邊還會加註地址英文翻譯，是個相當方便的小工具

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 中華郵政 3+3 郵遞區號查詢及轉碼軟體

中華郵政 3+3 郵遞區號查詢及轉碼軟體 軟體版本： （更新日期 2020/02/26）

（更新日期 2020/02/26） 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 34.0 MB

34.0 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： 中華郵政全球資訊網

中華郵政全球資訊網 軟體下載： Download 下載

Download 下載 台灣郵遞區號線上查詢 ：按這裡

使用方法：

第1步 下載、安裝好3+3郵遞區號查詢及轉碼軟體後，如果要查詢某地址的郵遞區號，可以點左上角的「3+3郵遞區段碼查詢」按鈕另外還有郵政信箱查詢、地宗郵件收受戶查詢...等等功能

第2步 開啟「3+3郵遞區段碼查詢」視窗後，請依序按下視窗上方的「縣市」、「區域」…等按鈕，按下按鈕後會跳出一個小視窗讓你選擇你要查詢的縣市、鄉鎮區及路名..等名稱，依序點選完成後，會立即跳出該地址的3+3郵遞區號

視窗下方還會顯示該地址的英文翻譯，直接用滑鼠選取後複製下來就可以用

第3步 另外還提供了 DBF 檔轉換、文字檔轉換與 Excel 檔轉換...等轉檔工具，有這方面需求的人可以用用看

第4步 3+3投地區段碼簿