Selftalker 幫助你與自己對話的小工具，邊緣人必備？

當我們有煩惱、壓力、難過、生氣……等負面情緒時有些人會選擇與家人朋友聊天、訴苦、尋求幫助但就算對方與自己再熟悉，

也永遠比不上我們自己更了解自己。所以何不考慮與自己聊聊天呢？

不過有時在大腦裡與自己聊天是有困難的很多想法可能會一閃而過不容易抓住那麼我們要如何更有效率的與自己對話呢？除了可以用寫日記的方式外你也可以來嘗試看看「Selftalker」。

「Selftalker」是一個讓人可以盡情自言自語的網站它提供一個虛擬的聊天視窗你可以同時扮演兩個角色自問自答透過在與自己聊天的過程中也許就能一步步釐清所遇到的謎團用第三者的角度來看待所面對的問題也許就能產出更理性的判斷。

雖然這樣的做法好像有點邊緣但試試看又不會損失什麼或許因此找到了人生的方向也說不定。網站離線也是可以使用的如果你正處於一團迷霧之中不妨用它來與自己聊個天吧！

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使用方法：

第1步 初次進入網站時可以點擊上方的「紅點」觀看教學說明共有 5 個步驟解說不看也沒關係因為你繼續往下看本文也會知道。

第2步 在下方的文字框中輸入聊天內容後按下「Enter」即可送出。

第3步 右側的「←」代表目前說話的角色位置點擊可切換為「→」就可以變成另一方說話。在文字框空白的狀態下按鍵盤上的「←」與「→」也可快速切換角色。

第4步 在右上角可切換為深色模式。

第5步 點擊「垃圾桶」可刪除所有對話內容。