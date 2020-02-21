疊吧！「曲奇無限加載挑戰賽」不掉落才是強者中的強者！（iPhone, Android）

「曲奇無限加載挑戰賽」是一款疊疊樂遊戲不過相當考驗玩家的技術曲奇餅有著各式各樣的形狀與口味（？），

在被選取之前都可以利用桌面兩側的斜角或依靠其它的曲奇餅來調整最佳角度放入碗裡後就無法再移動它的位置與方向。

疊得越多分數就越高依曲奇餅的形狀分為普通、裝飾與星曲奇三種分數等級以星曲奇分數最多每成功擺放 1 塊可得 150 分唷！不過在擺放時需特別注意不能讓曲奇餅掉出碗外只要掉出 3 塊餅乾遊戲就會結束。

而除了無限推疊模式外遊戲還有「使命」模式每個關卡會給玩家一個任務需堆疊達一定數量才能過關這裡的挑戰性更多元化非常好玩哦！如果有卡關的狀況還能透過觀看廣告的方式來取得提示。玩起來感覺比一般的疊疊樂遊戲更加有趣超好殺時間的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 曲奇無限加載挑戰賽

曲奇無限加載挑戰賽 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： mpmax

mpmax 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「開始」先來體驗一下無限推疊模式一開始會有玩法教學把上方的曲奇餅拖曳移動到下方的碗裡。

曲奇餅有著各式各樣不同的形狀需要的時候可以將它拖曳到一旁的小斜角改變方向或是利用其它的餅乾也可以產生改變方向的作用哦！例如想把圖 2 的方形餅乾放入箭頭位置直接放的話會產生很大的空隙此時就可以將其拖曳到兩邊的斜角自然滾動下來時就可以抓準時機拿到想要的角度囉！

接著就可以開始嘗試疊的越多、越高、越好！

但若不小心掉落 3 塊餅乾遊戲就會結束並依所堆疊的曲奇餅數量與種類來計分。

在主頁點入「使命」可進入關卡模式。

每個關卡都有過關目標需疊出目標數量且不倒就能過關。

如果失敗了的話可以點擊「Tips」觀看廣告後獲得提示唷！