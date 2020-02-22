Weather Against Humans 超有幽默感的惡搞型天氣 App（iPhone, iPad）
天氣與我們的生活息息相關，是大多數人每天都會關心的資訊，但無論是透過電視、網路還是各種的天氣 App 取得預報資訊，是否感覺都只是一堆的數據在變化而已？昨天的 25 度與今天的 23 度，對我們來說體感上可能是差不多的，所以明確的知道各種天氣的數據，對一般人來說似乎也不是那麼必要
「Weather Against Humans」的開發者就設計了這款另類的天氣 App，以人性化為出發點，想讓使用者透過不同的方式來了解天氣的變化。
在開始使用前，程式會要求使用者設定自己認為的熱與冷的溫度標準，例如我覺得超過 20 度就是熱、低於 15 度就是冷，那就可以依這個數值來進行設定，之後開啟程式查詢天氣時，它就會依這個標準來顯示相對應的文字描述
大約每週會更新一次短語庫，使用者也可以發揮個人的創意由程式中的管道來回饋給開發者，也許在下一次的更新中就能看到你所分享的創意文字唷！有興趣的朋友可以來試試看
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Weather Against Humans
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Clay Loneman
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Weather Against Humans」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝
使用方法：
第1步 初次開啟程式需先做一些基本的設定，點擊「Okay!」後，先選擇慣用的溫度單位
第2步 點擊「Enable Location Services」給予程式讀取定位資訊的權限
第3步 設定個人認為的酷熱溫度與極冷溫度標準，上下滑動就能設定溫度高低
第4步 之後開啟程式時，就可在畫面上方看到一個天氣小圖，下方則會用一句短語來描述今天的氣溫雖然是英文，但也不致於太過艱深唷！向左滑動可以點擊「update location」更新位置資訊，目前還未提供多地點的查詢服務
第5步 向右滑動可切換到設定畫面，如果想重新設定溫度標準，可以點入「Calibrate」若想提供一些創意的天氣短語則可點擊下方的「Submit」
第6步 點擊「Pick」後，可從 5 種天氣類型中選擇想要提供建議的類型接著再輸入文字內容後，按下「Submit!」，也許就能在下次的更新中看見你的創意哦！
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