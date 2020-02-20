故障也是一種美！「ImageGlitcher」在線上一鍵輕鬆玩故障藝術

美是一種很主觀的存在，任何事物都會有人覺得好看、有人覺得難看，所以就連電子設備故障時，螢幕會出現的閃跳、破碎、變色等缺陷都能變成一種特別的藝術風格，也就是所謂的「故障藝術」而「ImageGlitcher」是一個可以讓人簡單製作此類風格照片的網站，如果有興趣的話，可以來嘗試製作看看。

它的操作非常簡單，只需要將照片丟入網站，調整想要的故障程度、亮度以及是否要加入掃描線特效，再按下按鍵就能看到製作出來的故障照片，如果產出的效果不是很滿意，除了可調整設定的項目外，直接再按一次按鍵也能隨機產生不同的特效唷！

製作完成的故障照片可直接儲存到電腦中做使用，若想做動態版的，可參考之前介紹過的「PhotoMosh」網站，它也可以製作靜態的照片，不過設定的項目比較豐富，想簡單玩的還是推薦使用「ImageGlitcher」囉！


 

使用方法：

第1步 開啟網站後，可先用上方的範例照試試效果，或也可以直接將想編輯的照片拖曳到下方的灰色區塊照片建議最大不要超過 1024×1024

 

第2步 接著在下方調整想要的故障程度、亮度以及是否需要掃描線，然後按下「Glitch It!」

 

第3步 如果產出的效果不是很滿意，可以反覆多次點擊「Glitch It!」就能看到不同的效果

 

第4步 如果結果滿意的話，直接在照片上按滑鼠右鍵就可以選擇「另存圖片」將其保存到電腦中（左下角的「Save Image」我按了是沒反應，想實驗的話可以按按看哦！）

 

最後更新：02-20, 2020 下午 12:49

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