「ねこねだり」超可愛的貓咪喜好推理遊戲（iPhone, Android）

「ねこねだり」是一款來自日本的療癒系貓咪推理遊戲，稍微認識貓咪的朋友一定知道，每隻貓咪都有自己獨（ㄐㄧ）特（ㄔㄜ）的個性與喜好，有些很難搞，有些又撒嬌得不得了，如果家裡養個好幾隻，想要滿足所有貓咪那可真是不容易的事！

在這款遊戲中，每隻貓咪也都各有喜好，例如「灰貓」一定得待在「粉紅貓」旁邊，但「粉紅貓」又喜歡在「毛線球」與「黃貓」之間，「黃貓」則愛與「綠貓」黏在一起……等，玩家就需依這些條件來找出牠們應該站的正確位置，全部都滿足了才能過關哦！

遊戲共有 100 個關卡，每 10 關就會提升一階難度，關卡中的貓咪數量將會越來越多，想要讓每隻貓咪都開心，就得靠你的推理能力了！雖然遊戲的風格有些簡約，不過貓咪們的模樣都還蠻可愛的，而且被點擊時還會喵喵叫唷！喜歡貓咪的朋友可以來挑戰看看

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：ねこねだり
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：nekoappli
  • 官方網站：https://nekoapp.info/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊左側的按鈕進入，從第一關開始挑戰。

 

初次進入的話會有玩法教學，不過都是日文，看不懂的話直接點擊下方的按鈕快速略過即可

 

接著就可以看到關卡中的貓咪們，有被圈圈包圍的就是已被滿足的貓咪，沒有的則是未被滿足的，點擊就能看到牠的喜好條件，例如「粉紅貓」需在「黃貓」與「毛線球」旁邊

 

所以就可以把「粉紅貓」先拖曳到「黃貓」的位置進行交換對了，除了貓以外的物品都是固定不可移動的

 

接著再將「黃貓」移動到「灰貓」的位置，才能滿足「粉紅貓」恰好「藍貓」的要求就是要與「灰貓」在一起，所以就可以過關囉！

 

如果覺得一次看一隻貓有點累的話，也可以點擊上方的按鈕一次顯示所有貓咪的喜好但有時這樣看，也只是多眼花而已XD 根本記不起來啊！！

 

隨著關卡的推進，每 10 關就會增加更多的貓咪來提高難度，出現的物品也會有各種不同的變化唷！

 

最後更新：02-19, 2020 下午 5:34

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