把照片、影片丟進「PhotoMosh」就能輕鬆創造故障藝術的美感

你知道故障也能成為一種藝術嗎？在國外稱之為 Glitch Art就是一種模擬電子設備故障時畫面出現閃跳、破碎、顏色失真、像素化等等缺陷的那種視覺效果，

有蠻多的照片編輯 App 都有提供此類的特效可直接套用在影像中如果你喜歡這類有個性的美感「PhotoMosh」這個網站一定要收藏起來！

它是一款專門創造故障藝術的網頁服務可以將各種故障效果套入靜態的照片或 MP4 格式的短片中只要將檔案丟入網站即可利用近 30 種的調整項目為影像製造特殊的效果像是抖動、搖晃、過度曝光、彩虹、鏡像、掃描線……等每一個項目都可以手動調整數值但若覺得手動編輯太燃燒生命的話也可以按下「Mosh」鍵讓程式自動隨機生成。

每一個檔案都可以選擇要製作成 JPG、GIF 或是 WEBM 檔案格式使用完全免費製作完成可立即儲存到電腦中無論要幫自己製作個特別的大頭照、社群封面或是單純想分享獨特的照片給好友欣賞都很不錯哦！

網頁畫面：

開啟網頁後可點擊「Load File」從電腦中選取檔案也可以用 WebCam 直接取得影像。

接著點擊「Choose File」選取檔案或是直接將要編輯的檔案拖曳到網頁中。

網頁會以 JPG 為預設的儲存格式可在左上角選擇 GIF 或 WEBM。

接著就可以使用右側調整項目來幫影像增加各種的故障效果。

若懶得自己手動調整也可以按下方的「Mosh」鍵直接隨機取得各種有趣的效果組合。

編輯出喜歡的效果後就可以點擊「Record」將檔案下載回電腦中使用。