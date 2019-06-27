LINE 手機版新增：「Smart Channel」個人化訊息推播，包含新聞、星座、天氣、貼圖資訊！

這兩天在使用 LINE 的時候大家有發現聊天室列表上方出現了一個像廣告橫幅的區塊嗎？那就是 LINE 在 6/25 所推出的「Smart Channel」個人化訊息推播服務也許某些朋友在更之前就有發現它的存在，

那代表你是被隨機抽樣選中的測試投放用戶。但老實說第一次看到時只是在內心 OS「怎麼這裡也要放廣告了啊？」沒想到它並不是只有擺放廣告的用途原來還加入了更多個人化的服務。

降低了廣告的比例後隨之增加的是新聞、星座、天氣以及貼圖的資訊這些內容都會加入輪播的行列而且會依據使用者的偏好提供更多你可能會感興趣的內容不過這得讓系統花一點時間來進行學習才能提供更符合喜好的推播內容。

而星座的部份需要使用者自行設定生日後才能顯示正確的每日星座運勢。若有發現提供的天氣資訊不是自己的所在位置則可到「LINE TODAY」頁面中進行校正。另外「Smart Channel」所提供的資訊類型是可以自行調整的例如你只對星座感興趣就可將其它三個推播項目取消勾選即可至於該怎麼設定以及相關的路徑都會在下方進行說明。

如何設置生日：

在「好友」頁籤右上角點入「設定」然後再點入「個人檔案」就可以在下方的「生日」進行設定。

如何調整天氣顯示的所在地：

若有發現提供的天氣推播地點不正確的話可切換到「TODAY」頁籤在「今日頭條」下方找到天氣資訊後點擊右側的定位符號就能校正所在地。

如何調整「Smart Channel」的顯示項目：

第1步 在「設定」中點入「我的帳號」再點入「聊天分頁顯示的資訊內容」。

第2步 在這裡就可以勾選想要的或取消不想要的推播內容。