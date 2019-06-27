[限時免費] 快來「Backyard Apollo AR」體驗發射火箭的樂趣（iPhone, iPad）

不知道大家有沒有觀看前兩天搭載我們福衛七號氣象衛星的獵鷹重型火箭升空的影片雖然那感覺離我們的生活很遠但其實當衛星成功就定位後，

與我們的生活可是息息相關的將可以讓氣象預測的準確度更高！

而看著火箭發射的那一刻真的蠻令人感動的畢竟一生當中很少有機會可以看到這樣壯觀的畫面更別說有親自按下發射鈕的可能不過在「Backyard Apollo AR」這款 App 裡倒是可以讓我們體驗看看自己發射火箭的樂趣哦！

「Backyard Apollo AR」是一款 AR 虛擬實境的火箭發射遊戲只要找一塊平面無論在室內還是室外都能讓你親自感受火箭從準備到完全升空的臨場感。App 搭配著背景音樂以及真實在執行火箭升空任務的各種對話語音與環境音讓你就像真正在現場一般按下啟動鈕倒數 5 秒火箭就會在眼前發射啦！挺有趣的感覺放假時不妨跟小孩到公園放它個幾架火箭吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Backyard Apollo AR

Backyard Apollo AR 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Wobbleworks LLC

Wobbleworks LLC 官方網站： http://backyardapollo.com/

http://backyardapollo.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Backyard Apollo AR」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後慢慢的移動鏡頭尋找適合安置火箭的平面然後點擊一下方框就可以進行定位。

接著地面就會打開一個洞火箭會慢慢的從底下上升至地面上。

在左下角還可以選擇火箭的尺寸。

當一切都準備就緒後就可以點擊左上角的啟動鈕接著就會開始倒數然後發射火箭。

火箭升空後可以移動手機跟著觀看它升空的過程期間還能點擊下方的「綠色按鈕」將畫面拍攝下來。

越升越高、越升越高後就會變成一個小亮點最後就會顯示發射成功！就能再繼續發射其它的火箭啦～

在晚上或光線較暗的環境下看起來更壯觀。點擊右下角進入設定畫面可依喜好來調整各項功能與效果例如關閉音樂、不要倒數或是不要有噴火的效果……等。