警告！你的智商已下線！「Brain Test」突破框架的謎題急轉彎遊戲（iPhone, Android）

你的頭殼孔固力了嗎？那一定是太久沒好好的使用了！「Brain Test」幫大家準備了許多各式各樣的趣味謎題要來挑戰你的大腦！激化你的反向思考、聯想、反應……等各種能力準備好要接受考驗了嗎？

目前遊戲共設計了 176 個關卡，

每關會給玩家出一個考題但如果你只用一般的思維去看待那肯定是解不開答案的有時候「答案」就藏在「題目」之中而「畫面」中的所有東西也都可能會是過關的道具甚至有時還得要搖搖手機才能解開謎題。

其實大多的答案都是顯而易見的我們只是被以往的框架給限制了想像力唷！遊戲沒有生命值的限制盡情的答錯是沒有關係的如果真的想不出答案還可以使用「電燈泡」來換取提示但「電燈泡」並非用之不竭除了可透過每天的禮物盒獲得之外也可以觀看廣告來取得。想訓練一下大腦的話不妨來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Brain Test

Brain Test 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： UNICO STUDIO LLC

UNICO STUDIO LLC 官方網站： https://unicostudio.co/

https://unicostudio.co/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

進入遊戲點擊「準備」就可以從第一關開始挑戰！每一關上方都會有題目根據題目內容來找出答案即可過關。

為了留給各位解謎的樂趣下面就放幾個題目給大家看看不會再寫出答案了唷！

如果遇到困難可以點擊左下角的「放大鏡」用「電燈泡」換取提示。

「電燈泡」可於每日在「禮物盒」中免費取得外在左上角的「設定」選單中也可完成某些條件後獲得。