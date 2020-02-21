開學雜事多，那課程就交給「極簡課表」來搞定吧！（Android）
因為武漢肺炎的關係，今年的寒假變長了，但同學們面對開學的心情依然是相當糾結的吧！而準備迎接新的學期總是會有許多有的沒的的雜事，那查看課表的動作何不就讓它簡單一些？
「極簡課表」就是一款介面相當簡單、好查詢的課表 App，與一般的課表不同，它沒有一堆的格子，也不會一次給足一週的課表，每回打開就只會顯示當天的課程，包含課程名稱、上課時間與地點，清清楚楚一目了然，不會有因為眼花看錯行而搞錯課程內容的問題
雖然它很極簡風，但可以儲存學校的地圖與行事曆，如果對學校教室位置不太熟悉或是需要查看學校的行事曆的話，都只要打開課表一鍵就能查詢。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：極簡課表
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：TxW Studio
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 6.0 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「極簡課表」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝
使用方法：
開啟程式後，點擊右上角的「＋」即可新增課表，可記錄課程名稱、上課地點以及上課時間
想加入學校的地圖或行事曆，就點擊右上角的「齒輪」進入設定，在「自訂學校地圖」、「自訂學校行事曆」的地方新增即可
新增之後，就可以點擊右上角的「地圖」與「行事曆」按鈕來快速查看囉！
喜歡明亮一點的話，只要勾選「淺色主題」就能將課表成白底黑字了
如果輸入的課表有誤或需要調整，只需在課程上長按就能選擇編輯或刪除
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