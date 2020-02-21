開學雜事多，那課程就交給「極簡課表」來搞定吧！（Android）

因為武漢肺炎的關係，今年的寒假變長了，但同學們面對開學的心情依然是相當糾結的吧！而準備迎接新的學期總是會有許多有的沒的的雜事，那查看課表的動作何不就讓它簡單一些？

「極簡課表」就是一款介面相當簡單、好查詢的課表 App，與一般的課表不同，它沒有一堆的格子，也不會一次給足一週的課表，每回打開就只會顯示當天的課程，包含課程名稱、上課時間與地點，清清楚楚一目了然，不會有因為眼花看錯行而搞錯課程內容的問題

雖然它很極簡風，但可以儲存學校的地圖與行事曆，如果對學校教室位置不太熟悉或是需要查看學校的行事曆的話，都只要打開課表一鍵就能查詢。

不過也因為它相當的簡單，所以只能輸入星期一～五的課程表，也沒有分單雙週可以設置唷！若需要更多的功能，可以 按這裡 參考其它的課表 App

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 極簡課表

極簡課表 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： TxW Studio

TxW Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「極簡課表」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

使用方法：

開啟程式後，點擊右上角的「＋」即可新增課表，可記錄課程名稱、上課地點以及上課時間

想加入學校的地圖或行事曆，就點擊右上角的「齒輪」進入設定，在「自訂學校地圖」、「自訂學校行事曆」的地方新增即可

新增之後，就可以點擊右上角的「地圖」與「行事曆」按鈕來快速查看囉！

喜歡明亮一點的話，只要勾選「淺色主題」就能將課表成白底黑字了

如果輸入的課表有誤或需要調整，只需在課程上長按就能選擇編輯或刪除