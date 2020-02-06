真的需要才買！「即時口罩地圖」可查詢附近藥局的庫存量！

老實說，最近「口罩」這兩個字，已經看到跟聽到都想吐了，不知道大家有沒有同樣的進逃？但還是要不厭其煩的跟大家說，沒事不要出門，就算真要出門，健康的人在非密閉空間是不需要戴口罩的哦！

隨著口罩實名制的推動，原本在各大超商排隊的人龍，現在轉為到各地方特約藥局，政府為了減少民眾四處奔波的辛勞，就與之前設計「超商口罩地圖」的開發者合作推出了藥局版的「即時口罩地圖」，除了可以方便查看附近的藥局位置外，也結合庫存查詢功能，讓需要口罩的民眾都能更容易購買到

進入網頁後就會自動在地圖上顯示所包含的藥局地標，並以 4 種顏色做為區別，分別是「綠標」尚有 50% 以上的庫存量、「黃標」剩餘 20%~50% 存量、「紅標」為存量餘 20% 以下，而「灰標」則代表已無庫存。

不需親自上門詢問，從視覺化的地圖上直接就能查看附近所有藥局的存量

不過要注意的是網頁每 10 分鐘才會更新一次，並非即時庫存，但準備出門購買口罩前，還是可先參考各藥局的庫存狀況，仍然可減少四處奔波的狀況最後，老話一句，請把口罩留給需要的人！大家加油一起度過這個難關吧！

操作畫面：

開啟網頁後就能在地圖上查看到該區域中的藥局地圖，以庫存量的狀況用 4 種不同的顏色來做出區別，點擊地標即可查看藥局名稱、地址、電話以及最近 10 分鐘內的成人與孩童口罩庫存量不過地圖似乎不會自動定位，可手動拖曳地圖至住家或目前所在位置，即可進行查詢

點擊左上角的「放大鏡」可輸入藥局名稱、地址或電話快速查詢

不過在測試搜尋時，有發現如果輸入的藥局並不在目前地圖顯示範圍中，就無法顯示搜尋結果需調整地圖位置後，才會出現相關的資訊

另外在此也可設定一次要顯示多少間的藥局數量，並可選擇要用成人或孩童口罩數量來做排序