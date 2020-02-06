藥局口罩採購地圖、LINE/Telegram 自動找口罩機器人

因為來自中國的武漢肺炎(2019-nCoV)肆虐，再加上一堆人在危急時刻大肆搶購市面上的口罩、酒精等物資轉送出國，造成一般民眾買不到防疫用的口罩，引起相當大的恐慌與混亂

在政府徵收口罩產能、透過超商等通路舒緩需求無效後，現在改以配額制的限購策略，每個人必須以健保卡到健保特約藥局購買，每人每週限購2片，其他口罩產能則優先供應醫護人員、醫療院所與救災救難單位使用。

說實在的，由於現在台灣還沒大規模社區感染，除了進出醫院、診所等高危險地點及長時間待在大眾運輸或密閉空間外，其他時候尤其身處戶外空曠地區或沒什麼人的低風險環境其實還不太需要這麼恐慌的一直戴著口罩如果家中口罩的存量還夠，也不要跟醫護人員搶，勤洗手、不要亂摸口鼻還比戴著口罩重要（高風險場所例外）



如果你真的有口罩的需求的話，可以參考【台灣藥局口罩採購地圖】上面標示，就近在住家或工作地點附近依照身分證尾碼在指定日期購買另外也可加入 LINE 或 Telegram 的機器人，在手機中快速找到可以買口罩的地點

其中【台灣藥局口罩採購地圖】除了有購買點的藥局名稱、地址與聯絡電話之外，還提供了成人口罩庫存、兒童口罩庫存等數據，不過這個庫存量的更新頻率可能不是那麼即時，有可能網站上看還有，現場已經沒了為了避免爭議，還是以疾管署或藥局現場的為主