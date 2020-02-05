這遊戲配樂是時代的眼淚～「Tetris」集經典、新創於一身的俄羅斯方塊遊戲（iPhone, Android）

「俄羅斯方塊」絕對是遊戲界裡經典中的經典，玩法簡單但卻可以讓玩家一玩就停不下來，隨著 Level 的提升，方塊落下的速度越快，玩起來刺激感十足！陪伴了許多人度過無聊的時光

現在於 iOS 與 Android 雙平台都能免費下載到由官方許可重新設計的「Tetris」俄羅斯方塊遊戲，想再次回味的朋友，可以考慮下載回來玩，不過遊戲並沒有虛擬按鈕的設計，而是採滑動觸控，許多玩家都反應有操作困難的問題，實際玩過後覺得是還 OK，唯當 Level 上升至 9 級時，因為速度實在太快，才比較會有操作上的困擾。

遊戲提供 5 種不同的場景主題，有經典款的也有創新的風格，在視覺上帶來許多不同的樂趣，而最重要的經典配樂，在遊戲中也能聽到，雖然隨著主題風格的不同，配樂也做出了不同的變化，但相信許多玩家一聽還是會湧上滿滿青春的回憶吧！（拭淚）

遊戲的操控方式很簡單，點擊可旋轉方塊，上滑可收藏方塊，下滑快速落下，左右滑動就可以調整位置，不過當遊戲進行的速度太快時，就可能會發生想調整左右位置卻判定為旋轉方塊的問題，可真是讓人多了點揪心的感覺，但整體來說玩起來還是蠻爽快的啦！有興趣的朋友可以一起來玩看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tetris

Tetris 軟體語言： 英文

英文 開發人員： N3TWORK Inc.

N3TWORK Inc. 官方網站： https://n3twork.zendesk.com/

https://n3twork.zendesk.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲需連網路，之後就可以離線玩了進入遊戲後，點擊下方的按鈕即可開啟新局，倒數三秒後就能開始玩

左右滑動控制方向，下滑加速落下，上滑可收藏方塊，點擊可旋轉方塊

當方塊累積到頂端時，就會結束遊戲，可輸入暱稱後保存成績

在首頁右上角點入「油漆刷」可選擇其它不同的主題，玩起來會有不同的感覺哦！