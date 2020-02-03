跑了好幾間超商，就是買不到口罩？網友開發「口罩地圖」先查再上！

最近因為武漢肺炎疫情造成了全台口罩的搶購潮明明政府說數量足夠，

但相信許多民眾跑遍超商、藥局還是一片難求真的是有錢也沒辦法任性！希望大家夠用就好真的不要囤貨留給真正需要的人來購買才是保護所有國人健康的方法。

為了不讓民眾四處尋找口罩而心力交瘁「好想工作室」就開發了「口罩地圖」網站想要幫國人減少來回奔波的辛苦只要打開網站就能看到附近四大超商的口罩現況利用三種顏色的地標來顯示該超商的銷售狀況「綠色」代表三小時內有回報口罩充足、「紅色」為三小時內有回報售完、「灰色」則代表三小時內無任何更新回報。

不過這個地圖的運作是需要靠所有使用者來協助的所以得要夠多人使用它才會產生更好的效用但也因為得靠＂人＂來回報有些網友就擔心資訊的正確性以及是否會反過來變成掃貨的工具看來這可是一場人性的考驗了！

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網站名稱： 超商口罩現況回報

超商口罩現況回報 網站網址：按這裡

網站畫面：

目前網站的操作感覺不是很流暢剛開啟時地圖上並不會出現地標但稍作等待後就能看到（如右圖）。

將地圖拉大就能點擊地標查看回報的詳細時間點與狀態除了查看以外使用者也可以協助回報現場的狀況哦！

開發者表示地圖上現有的地標都是 2/2 當天有被回報過的超商如果想回報自家附近的其它超商點可於地圖上點擊新增。

輸入名稱後（通常是輸入超商名稱與店別）就可以加入。

不過經測試無法成功新增地點不確定問題何在有興趣大家也能嘗試看看是否可正常使用。目前全台地圖回報都集中在雙北地區並不是這個口罩地圖的問題而是使用的人真的不夠多與廣泛只能靠大家一起努力了！