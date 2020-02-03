想獲得最新、最正確的武漢肺炎疫情資訊，就快加入「疾管家」LINE 官方帳號！

網路上的假新聞、假消息滿天飛，經常讓人不知道什麼是真、什麼是假，其實我們要做的很簡單，就是以政府所發佈的官方資訊為主就對了，其它在群組裡流傳的各種訊息，大家就看看參考就好，非常時期，人心不亂最重要！

而現在大家最重視的就是武漢肺炎的疫情，如果想獲得最新、最正確的相關資訊，當然就是要以我們的疾病管制署所發佈的消息為準，但一般民眾真的很少會去瀏覽疾管署的網站，所以疾管署就與 HTC 旗下健康醫療事業部 DeepQ 團隊合作建置了 LINE@ 疾管家，只要加入該官方帳號，就能即時獲得各種相關的資訊

「疾管家」配合目前國內的疫情除了提供武漢肺炎的疾病介紹、症狀、預防方法外，也可以查詢國際的疫情資訊，還有疾管署的即時新聞稿，如果懷疑自己感染了該怎麼辦、要去哪裡就醫、消毒水怎麼調……等資訊在這個官方帳號中都能查看到，民眾也可以自行輸入文字提問諮詢哦！

想加入的朋友可以在 LINE 搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，就能加入與疾管家互動，即時獲得最正確的防疫訊息。

使用方法：

第1步 在手機開啟 LINE 應用程式，切換到「主頁」在上方搜尋列中輸入「疾管家」再切換到「官方帳號」，就可以看到「疾管家」的帳號了

第2步 也可以在「主頁」點擊右上角的「加入好友」按鈕，切換到「搜尋」後，輸入「@taiwancdc」同樣可以找到「疾管家」的帳號

第3步 加入好友後「疾管家」會先進行基本的問候與設定，依照畫面上的指示進行即可

第4步 在下方的「傳染病知識通」裡已經有收錄一些武漢肺炎的相關資訊可以查看，但如果你有其它的問題想詢問，也可以點擊左下角展開鍵盤手動輸入問題

第5步 疾管家提供的資訊很豐富，而且正確，24 小時都能查，有最新的相關資訊也都會收錄在其中，非常推薦大家加入，一起對抗這個難搞的疫情吧！