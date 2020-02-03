搶先體驗！「Fancade」結合多種玩法的立體像素益智遊戲（iPhone, Android）

「Fancade」是一款在雙平台皆開放搶先體驗的立體像素益智遊戲雖然遊戲目前處於測試階段但其實整體的設計都蠻完善的，

玩了一陣子都沒碰到什麼 bug（只有自己腦力不足過不了關的問題～ XD）所以就想來分享給也喜歡益智遊戲的朋友挑戰一下。

遊戲乍看之下會以為只有一種玩法殊不知過了第一個關卡後緊接而來的就是一個又一個的驚喜了。遊戲的關卡世界是由一個個小島所組成想踏入下一個小島就必須收集足夠的星星才能解鎖每座小島上都有多個遊戲入口每個入口的遊戲類型都不同而且包含多個小關卡需全數破解才能繼續推進！

主線遊戲的類型共有五種第一種「Odd Bot」是要幫助機器人尋找金塊在立體的場景中玩家需透過點擊引導方向、解決各種的謎題讓機器人成功收集金塊才能過關。第二種「Longcat」是填滿空間的遊戲透過滑動延長 Longcat 的身體填滿所有的空間即可過關。第三種「Drive Mad」是開卡車的遊戲在艱難的道路上玩家只能控制加速與減速讓車子成功抵達終點即完成挑戰！

第四種「Flatland」透過點擊控制角色的前進方向收集足夠的鑰匙就能打開過關之門！第五種「Ditto」滑動可控制畫面上的小鳥需引導牠們站上紅色按鈕不過困難就在關卡中的小鳥不只一隻而且牠們會同步被控制相當的燒腦哦！

除了主線遊戲外遊戲還有「Arcade」模式裡頭還有更多不同的益智小遊戲可以玩甚至你還能自己設計關卡唷！喜歡玩益智遊戲的朋友千萬不要錯過了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fancade

Fancade 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Martin Magni

Martin Magni 官方網站： https://www.fancade.com/

https://www.fancade.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8 以上 / Android 因裝置而異

iOS 8 以上 / Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的歡迎畫面設計的很可愛就是一台遊戲機跟一些遊戲片這些遊戲片的設計在關卡中也會出現哦！進入遊戲後就可以看到第一個小島上頭有三個遊戲入口每一個都是不同的遊戲類型且包含多個小關卡。首先就點入第一個入口吧！

第一個遊戲就是「Odd Bot」共有五小關挑戰越多關可獲得的星數越多。透過點擊可引導機器人移動最終讓它走到「金塊」位置即可過關。

有時還得滑動轉換視角或需上下滑動電梯才能順利過關。

完成第一個主題遊戲後另外兩個遊戲入口就解鎖了可不分順序的進行挑戰總之得集滿至少 50 顆星才可進入下一個小島。

每一種遊戲都會在小卡上介紹它的玩法「Longcat」透過滑動就能控制角色移動延長身體來填滿整個空間。每回移動都會碰壁才停止而且無法回頭必須找出唯一正確的路徑才可能過關。

留下空格是無法過關的哦！但失敗也沒關係可以無限制的重新開始。

「Drive Mad」開卡車遊戲利用畫面右下角加速、左下角減速讓卡車走到終點即可過關。但其實沒有想像中的簡單因為卡車很容易一摔就壞玩起來心有點累。

由下方切換到「Arcade」可以看到更多的小遊戲。

最後如果你有興趣自建關卡的話可到「Build」裡試試看哦！