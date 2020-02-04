「極 相片動態桌布」把手機桌面變身照片展示櫃（Android）

隨著手機的儲存空間越來越大手機裡保存的照片也越來越多但說真的，

除了剛拍完的那幾天會點開來看外之後很難得會再去打開來回味實在是有些可惜不過若可以把手機桌面拿來展示照片的話就能隨時瀏覽這些充滿回憶的照片囉！

「極 相片動態桌布」就是一款可以用照片來做為動態桌布的 App其提供多種的展示風格可選擇投影片、全螢幕、相片集或是各種的 3D 風格等每一款都有不同的特色。若你的相簿除了私人的照片也包含其它例如工作的照片程式也可以讓你選擇只展示特定的相簿所以不需擔心會有不合宜的照片被展示出來唷！

不過照片展示的順序只能選擇按日期由舊至新或由新至舊是比較可惜的地方若能隨機展示就更棒了。每回合要顯示的照片數量有 5 種程度可選擇無論喜歡一次瀏覽多張照片或想細細品味每張照片都沒問題你還能設定照片的靜止時間、對齊程度、進場動畫……等整體的效果相當不錯有興趣的朋友可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：極 相片動態桌布
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Startm
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「極 相片動態桌布」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

開啟程式後就可以針對個人的喜好調整每個項目的設定值每次的調整都可以在背景中預覽效果。「風格」是照片展示的方式共有 8 種可選擇。

 

還可以設定照片的邊框寬度或是需不需要顯示拍照的日期等資訊。

 

每回合想要展示的照片數量有 5 種程度可選擇。如果希望每張照片都能被看得清楚可調整照片的對齊度。

 

進場動畫、靜止時間也都能自由調整。

 

點入設定列表最下方的「相片來源」就可以選擇想要展示的特定資料夾。

 

全數設定完成後點擊右上角的按鈕就可以選擇「設定桌布」。

 

再選擇要設定為「主畫面」或「主畫面和螢幕鎖定」就完成設置囉！

 

最後更新：02-04, 2020 上午 11:03

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