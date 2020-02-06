可全螢幕顯示的「線上倒數計時器」，有多種鈴聲可選擇！

雖然我們的手機裡就有倒數計時器可以使用但如果在某些場合（例如考試、測驗、運動、比賽……）想把這個倒數的時間投影到大螢幕讓更多人可以同時看到的話「線上倒數計時器」會是蠻不錯的選擇。

它可手動設定需要的時長，

最長可設置 23 小時 59 分 59 秒最短的話則是 1 秒範圍的設定可說是十分的自由不過為了使用方便開發者也有在網頁上放置快速設定按鈕有 1 分鐘、5 分鐘、10 分鐘……到 45 分鐘可選用但不知道為什麼就是沒有 3 分鐘！3 分鐘超重要的呀！不然泡麵會爛掉耶！（咦？）

而當時間倒數歸零時除了有一般的鬧鐘鈴聲可選擇外還有特別的雨聲、白噪聲、鈴鐺、外星人、爆炸、雞叫、警笛……等 10 種音效可視自己的喜好或使用的場合來選擇適合的通知鈴聲。

網頁介面為黑底白字當開始倒數計時後可切換為全螢幕模式整個畫面就會只剩下大大的倒數時間非常適合用來投影哦！有需要的朋友可參考看看。

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網頁畫面：

開啟網頁就可以直接設定需要的時長或從 8 個快速選項中選擇需要的時間。

 

接著選擇鈴聲音效共有 11 種可選擇選擇後可點擊下方的「播放鍵」試聽。

 

完成設定後點擊下方的「開始倒數」即可啟動。此時可點擊上方的「全屏」切換為全螢幕模式。

 

全螢幕模式只會保留最主要的倒數時間其餘皆會隱藏起來點擊鍵盤上的「esc」鍵即可取消全螢幕囉！

 

最後更新：02-06, 2020 下午 6:01

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