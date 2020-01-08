還拿不定主意嗎？「答案水晶球」可以給你一點建議哦！（Android）

人生在世總是會面臨各種不同的選擇該不該跟他告白？是不是要換工作？最新的 iPhone 要眼睛一閉刷下去嗎？下個路口該左轉還是右轉？（喂～這個查地圖比較快啦！）總之難免會遇到拿不定主意的時候，

那種內心的糾結真的挺痛苦的除了數玫瑰花瓣、丟銅板外不妨也來「答案水晶球」找找解答吧！

「答案水晶球」跟「答案之書」很像其實它們提供的答案都是從詞庫中隨機選出的就跟丟銅板一樣都是機率的問題只能說信者恆信囉！它可以用來詢問三種類型的問題包含「愛情」、「事業」而在這兩者之外的就全都歸類在「通用」依你心中的問題來做選擇即可。

接著在心中默念你的問題大概 5 秒後再按下按鈕水晶球就能給你一個答案就是這麼簡單！程式介面為中英文對照可放心使用唷！想問什麼問題都可以不過大膽嘗試詢問這次的投票結果會如何似乎得不到正面的回應啊！但不管如何投就對了！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 答案水晶球

答案水晶球 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Pi_game

Pi_game 官方網站： https://melodong.com/

https://melodong.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.3 以上版本

Android 4.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「答案水晶球」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式會看到一段簡短的說明按下「好的」再選擇你的問題類型。

第2步 在心中默念自己的問題大約 5 秒再按下「我想好問題了」等待水晶球發功完畢就可以看到答案囉！

第3步 左圖即是水晶球給的答案。點擊下方的「我還有問題」就能再詢問其它的問題如果是不同的問題類型可點擊水晶球左側的按鈕回到上層選取其它類型。