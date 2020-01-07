這裡的圖都幫你去背了！「Pngtube」免費去背圖片素材庫

在網路上有非常多的圖庫可以免費下載使用但若想要將圖片中的元素取出單獨使用就必須要去背才行，

但去背這件事可大可小要去的好也得經過一番歷練其實不用這麼厚工「Pngtube」裡就有滿滿的已經去背的圖片素材哦！

「Pngtube」收集了數百萬個透明背景的 PNG 圖檔分類超過 5 萬多個類別你可以輸入英文關鍵字來查找需要的素材也可透過網站提供的熱門分類或分類列表來找尋如果只是單純閒閒沒事做想收集個可用素材在網站首頁下方就能從最近更新的圖片素材開始瀏覽。

所有的圖檔都可以免費下載但僅供個人使用或非商業用途下載則沒有任何限制不需登入或註冊帳號也不用輸驗證碼想載就載超簡單！網站每天都會更新圖庫下回有去背素材需求的話不妨到這裡來找找看哦！

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網站畫面：

開啟網站後可直接輸入關鍵字搜尋需要的 PNG 圖檔。

或者往下拉可以看到一些熱門的關鍵字直接點擊就能查看相關的圖片素材。再繼續往下走則可以看到最近更新的圖片最下方還有「頁數」可以切換查看更多。網站底部則有列出更多的分類可以使用。

點入分類或關鍵字在列表上方還可再用尺寸、類型、方向與顏色來做篩選。

點入想要下載的圖片就可以看到大圖右側有圖片的相關資訊但右側的綠色下載按鈕沒有作用需點擊圖片後再點擊「Download Transparent Png」才能將去背圖片下載到電腦中做使用。