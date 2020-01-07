Find Out 畫風獨特、玩法多元的尋找隱藏物品遊戲（iPhone, Android）

「Find Out」是一款畫風相當獨特的尋找隱藏物品遊戲而且它包含不止一種玩法可以為玩家帶來各種不同的解謎樂趣唷！

常見的尋找隱藏物品遊戲的玩法，

就是在一張圖中找出各種的目標物品而那些物品本身大多都是有意義的像是手電筒、手套、羽毛、提籃、愛心、樸克牌……等較具體的物品但這款遊戲裡要找的有一些都只是單純的線條圖案沒有特別的意義而且隱藏的位置都蠻刁鑽的相當考驗玩家的眼力與觀察力哦！

遊戲除一般的玩法外還設計了「大偵探」、「故事模式」與「瘋狂找找找」這三種遊戲模式。「大偵探」一樣是要在一張圖中尋找指定物品但那張圖不但超大張而且還是會動的玩起來格外有挑戰性！

「故事模式」則結合了拼圖、找不同遊戲的玩法每一個故事都是一張大拼圖但裡頭的拼圖塊都散落在不同的圖畫中玩家除了要挑戰關卡外也得一邊在圖畫中將那些遺失的拼圖塊找出來。

最後「瘋狂找找找」需於限時之內在一大堆四散的物品裡盡可能想辦法的找出越多＂符合條件＂的物品例如條件是尋找「上衣」除了「單件上衣」外也可以選擇「穿著上衣」的人；又或條件是「通電的」就可以找出畫面中任何需要通電才能使用的物品像是檯燈、手電筒、電視等都是符合條件的答案哦！

玩法真的很多元化玩起來相當有趣但是眼睛真的會好累啊！千萬不要因為太好玩而忘了休息2020 年才剛到不要一開始就把眼睛搞壞了唷！目前 Android 平台已可下載iOS 則預計 1/10 開放下載有興趣的朋友可持續關注。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Find Out

Find Out 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： EYEWIND LIMITED. / Focus apps

EYEWIND LIMITED. / Focus apps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 10.3 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 遇新關卡時必須連接網路使用。下載進度後即可離線玩。

遇新關卡時必須連接網路使用。下載進度後即可離線玩。 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

進入遊戲就可以在下方看到四款遊戲模式「找隱藏」要考驗玩家的腦力找出各種奇形怪狀超會躲貓貓的物品。點入關卡就可以看到一張大圖下方的小圈圈就是玩家要尋找的東西用兩指斜拉可放大查看更多細節。

全數找出即可過關囉！

收集到越多的關卡星星就能升等獲得獎勵哦！

如果真的有找不到的東西可以使用上方的「放大鏡」幫幫忙。它會直接把物品的位置圈選出來。

第二種模式是「大偵探」玩家需在一張超大的地圖中進行探索這張圖除了有夠大之外還會動！要尋找物品的難度就更高了！

「故事模式」中有多個大主題每個主題都是一張拼圖而拼圖塊則散落在 12 個關卡之中需完成關卡才能收集到所有的拼圖而完成拼圖才能解鎖下一個大主題哦！在此模式中包含了多種不同的遊戲關卡非常有趣！

「瘋狂找找找」則是限時遊戲在 2 分鐘內需找出各種符合條件的物品屬於拼個人高分紀錄的遊戲模式。