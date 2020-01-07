[限時免費]「摳圖樂」超強的前景、背景分離器，讓你玩出各種不同的創意！（iPhone, iPad）

「摳圖樂」是一款蠻強大的去背神器透過 AI 人工智慧辨識可幾乎完美的分離前景主體與背景，

不過它並不提供更換背景的功能而是給使用者 14 款的濾鏡效果可針對背景的部份進行處理。

內建的濾鏡包含灰度、模糊、懷舊、連環畫、典雅、馬賽克、暈影、卡通……等隨選即用可快速的製作出令人驚豔的特色照片。操作方式很簡單不需任何的修圖技術就能完成。

雖然其 AI 辨識技術已相當不錯但若背景太過複雜或是與主體的顏色過於相近就可能會需要後續再手動輔助調整不過大可放心的是操作相當直覺只需分別使用前景與背景選取工具大略的圈選即可任何人都能輕鬆上手哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 摳圖樂

摳圖樂 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： jianlong liu

jianlong liu 官方網站： https://www.devlong.com/

https://www.devlong.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「摳圖樂」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可選擇拍照或從相簿選取照片。接著可調整照片要使用的範圍再按「下一步」。

第2步 左圖是 AI 自動辨識後的前景選取結果相當不錯吧？不過在兩腳中間的部份有些不夠完美的地方此時先點選「移動縮放」用兩指斜拉放大後再選取「背景」工具。

第3步 選取工具後可在下方調整筆粗接著在需要的地方劃線大略的圈選即可。

第4步 前景也一樣例如衣服的部份看起來有缺角就可以選擇「前景」工具來劃一下。不過因為我們不是真的要去背所以其實不用選取的太過仔細也沒關係可在套用背景濾鏡後再看哪些地方需要調整即可。

第5步 點擊右上角的「V」就可以在下方選擇背景濾鏡看起來是不是蠻有特色的呢？

第6步 點擊右上角的「分享」按鈕即可選擇分享或儲存。

第7步 儲存的照片會在右下角押上浮水印可在首頁右上角進入「設置」取消選取「顯示水印」即可去除。