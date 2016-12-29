The Book of Answers（解答之書）又可以稱為答案之書，是一本真實出版的書，專門用來幫你解答一些人生中猶豫不決的事，裡頭每一頁都只有一句話或簡短的幾個字，當你遇到難以決擇的時候，就可以向它發問，然後隨意翻開一頁，它就能給你答案。相信的人會說它神奇又有趣，但也許也有人會覺得它根本荒唐。

想體驗一下這種趣味的感覺嗎？或許可以先下載這款「答案之書」App 試試看，其並非原著開發的程式，只是一個類似功能的趣味 App，將心中遲遲無法決定的問題向它發問，它就會回饋給你一個答案，但要注意的是…不一定有用哦！XD 覺得娛樂性質比較高就是了。

雖然如此，文字是隨人解讀的，也許它給的答案真的碰巧打中你的心也說不定，一個人無聊到發慌時，用來打發打發時間也不錯，有興趣的朋友來試試吧！但別太認真哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 答案之書

答案之書 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Xue Er

Xue Er 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「答案之書」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

用手機開啟程式時，會先看到一片空白，不知道大家會不會遇到同樣的問題，但點擊一下即可進入畫面哦！先輸入要問的問題，再按下方的「點我找答案」。例如我幫大家發問「結婚會後悔嗎？」它回答「當局者迷，旁觀者清」，嗯～（摸下巴）好像有那麼點寓意。

當然，你也可以把它當做 iPhone 的 Siri 玩，問它一些奇怪的問題，看它會如何回答你。看來它也蠻聰明的嘛！XD